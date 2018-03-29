Шевченко сказал, когда сборная Украины сыграет следующие матчи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в мае будет сбор команды, в его рамках она сыграет два матча.

По предварительной информации, первую игру украинцы проведут 30 мая, а вторую — 2 июня, рассказал наставник в комментарии "Команде №1".

"Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем за рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них — с участником Чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта", — отметил собеседник.

Напомним, в марте в рамках сбора команда Украины сыграла товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Японией, игры проходили за рубежом, они завершились со счетом 1:1 и 2:1 соответственно.