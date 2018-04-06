Новым президентом УПЛ стал юрист из Швейцарии

Новым президентом украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Томас Гримм.

По итогам голосования швейцарец получил поддержку 10 из 12 клубов УПЛ.

Поскольку предыдущий глава УПЛ Владимир Генинсон отказался от участия в новых выборах, 58-летний Гримм был единственным кандидатом на данный пост.

На своем посту Томас проведет четыре года, после чего состоятся очередные выборы.

Ранее Гримм занимал пост президента швейцарского клуба "Янг Бойз" и был главой футбольной лиги Швейцарии. Также Томас помогал в юридических вопросах сборной Украины с подготовкой к Евро-2016.

Напомним, экс-глава УПЛ Генинсон заявлял о том, что формат чемпионата Украины по футболу необходимо расширять до 16-ти клубов.