Прыжок на пять позиций вверх. Сборная Украины улучшила место в рейтинге ФИФА

В официальном рейтинге национальных сборных ФИФА сборная Украины по футболу сумела подняться сразу на 5 позиций и занимает 30-е место.

В первой тройке произошло одно изменение — на одну строчку поднялась Бельгия. Лидировать по-прежнему продолжают немцы, а вторые — бразильцы.

Отметим, что сборные Словакии и Чехии, с которыми подопечные Андрея Шевченко будут соревноваться в Лиге наций, находятся на 29-й и 45-й позициях соответственно.

Италия, которая также станет спарринг-партнером нашей команды в 2018 году, опустилась на 20-е место.

Отметим, что сборная России обновила свой антирекорд и опустилась на три строчки. Подопечные Станислава Черчесова теперь располагаются на 66-м месте.

Напомним, недавно подопечные Шевченко провели два товарищеских матча: 23 марта сборная Украины сыграла вничью 1:1 со сборной Саудовской Аравии, а 27 марта сборная Украины обыграла сборную Японии со счетом 2:1.