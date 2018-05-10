"Барселона" сделала украинской шахматистке оригинальный подарок: фото

После посещения матча испанского чемпионата между "Барселоной" и "Вильярреалом" украинская шахматистка Анна Музычук получила в подарок футболку.

Каталонцы вручили украинской спортсменке именную футболку с номером 8, под которым выступает легендарный полузащитник команды Андрес Иньеста.

Отметим, что ранее Музычук поздравила Реал с выходом в финале Лиги чемпионов, а еще ранее обменялась футболками со звездой мадридцев Криштиану Роналду.