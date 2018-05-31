Сборная Украины сыграет с очень серьезным соперником: где смотреть матч

В четверг вечером, 31 мая, в швейцарской Женеве пройдет товарищеский матч между сборной Украины и национальной командой Марокко.

Игра состоится на "Стад де Женев" — начало запланировано в 21:00, транслировать ее будут телеканалы "Украина" и "Футбол 1", пишет football.ua.

В то же время издание подчеркнуло, что марокканская команда — очень серьезный соперник.

"… уже через две недели стартует на Чемпионате мира 2018 года, где в группе встретится с Ираном, Португалией и Испанией. В данный момент лучшая команда Африки имеет серию из пяти победных матчей, а последний раз проигрывали и вовсе почти год назад (15 матчей)", — говорится в материале.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

Марокко: Мохаммеди — Хакими, Да Коста, Саисс, Дирар — Амрабат, Харит, Фажр, Эль Ахмади — Эль Кааби, Бутаиб;

Украина: Пятов — Бутко, Бурда, Ордец, Матвиенко — Степаненко — Марлос, Зинченко — Ярмоленко, Коноплянка — Беседин.

Напомним, в марте в рамках сбора команда Украины сыграла товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Японией, игры проходили за рубежом, они завершились со счетом 1:1 и 2:1 соответственно.