"Динамо" пытается подписать звезду ПСЖ и сборной Франции

Киевское "Динамо" намерено предложить контракт полузащитнику "ПСЖ" Хатему Бен Арфу, у которого очень непростые отношения с французским клубом.

Он хотя и выступает за ПСЖ с 2016 года, но не выходил на поле уже 14 месяцев. Минувшим летом клуб хотел продать его, однако Бен Арфа отказался от сделки, за что и был выведен из состава команды.

Про интерес киевлян и ряда других клубов к полузащитнику сообщает L'Equipe.

По информации источника, киевляне уже, якобы, сделали конкретное предложение 31-летнему футболисту.

Срок соглашения Бен Арфы с "ПСЖ" истекает 30 июня, поэтому следующему клубу он достанется в качестве свободного агента.

Однако Динамо ожидает очень серьезная конкуренция, так как в услугах хавбека заинтересованы еще ряд клубов.

Во Франции интерес к полузащитнику проявляют "Лион" и "Ренн", также рассматривают его кандидатуру испанские "Валенсия", "Вильярреал", "Севилья" и "Бетис". Однако от них ПСЖ не поступило никаких конкретных предложений, в отличие от "Фенербахче", "Бешикташа", бразильского "Фламенго", мексиканского "Тигреса", казанского "Рубина" и "Динамо".

Ранее "Динамо" подписало бразильского полузащитника Че Че.