Ломаченко назвал свою цель

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что в своей весовой категории хочет объединить пояса.

Неважно, с кем придется встретиться на ринге, приводит слова украинца BoxingScene.com.

"Я остаюсь в легком весе и хочу объединить титулы с Гарсией (американец Майки Гарсиа, чемпион мира по версиям WBO и WBC — Ред.), Бельтраном (мексиканец, чемпион по версии WBO Реймундо Бельтран — Ред.) и, возможно, с Истером (американец, чемпион по версии IBF Роберт Истер — Ред.)", — отметил спортсмен.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника, но получил травму и перенес операцию.