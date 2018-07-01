СМИ сообщили об уходе Роналду из "Реала"

Футболист мадридского клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить свою футбольную карьеру в составе "Ювентуса".

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на Tuttosport.



Журналисты выяснили, что Роналду близок к переходу в состав "Ювентуса". Его агент Жорже Мендеш наладил свои отношения с руководством клуба после 11-летнего конфликта.

На этой неделе Мендеш уже успел договориться о переходе в туринский клуб защитника "Валенсии" Жоау Канселу. В "Ювентусе" считают, что заполучив в свой состав Роналду, они сделают очень хороший имиджевый ход.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду признал свою вину по делу об уклонении от налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. 33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями по четырем эпизодам неуплаты налогов. За каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.