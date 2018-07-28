По стопам Месси: 8-летний украинский талант попал в академию "Барселоны"

8-летний украинский футболист Родион Калашников продолжит обучение в академию именитой каталонской "Барселоны".

Юный украинец будет выступать в составе "Барселоны D", сказано в сообщении Калашникова на странице в Facebook.

Родион родился в Украине и начал свои первые футбольные шаги в академии Днепра.

Позже Калашников вместе с семьей перебрался в Испанию, где начал играть за юношескую команду каталонского клуба "Дамм".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Барселона" сделала украинской шахматистке оригинальный подарок.