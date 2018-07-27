Легенда украинского хоккея: скончался знаменитый вратарь "Сокола"

В ночь на пятницу, 27 июля, на 63-м году жизни перестало биться сердце легендарного вратаря киевского "Сокола", сборных СССР и Украины Юрия Шундрова.

Отметим, что основную часть карьеры Шундров провел в "Соколе". При этом он выиграл со своим клубом бронзовые медали чемпионата СССР 1984/85. Кроме того, Шундров также становился чемпионом Украины в 1995 и 1997 гг.

При этом в составе сборной Украины был участником четырех чемпионатов мира: 1995, 1997, 1998, 1999 (элитный дивизион). Всего за национальную сборную провел 23 матча (30 пропущенных шайб). Также провел два матча за сборную СССР.

Напомним, ранее в Польше скончался украинский чемпион по мас-рестлингу.