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"Их нацию зомбируют": русская тренерша закатила истерику по поводу украинцев

Дмитрий Видоменко
10 августа 2023, 11:13 обновлено 10 августа, 11:16
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Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию возмутилась призывом Украины запретить въезд представителям РФ в страны, где идут международные соревнования.
Покровская, украинцы
Якобы, по мнению тренера сборной РФ по синхронному плаванию, украинцы спят и видят, чтобы русским было как можно хуже / коллаж фото Главред, скриншот из видео, фото ua.depositphotos.com

Главный тренер сборной страны-агрессора России по синхронному плаванию Татьяна Покровская впала в ярость ‒ после того, как Украины призвала запретить въезжать всем русским спортсменам в те страны, где проходят международные соревнования.

Якобы, по мнению Покровской, украинцы спят и видят, чтобы русским было как можно хуже.

"Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Внушают украинцам, что Россия – враг номер один. И с каждым разом это делается все больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимание на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые могут повлиять на наше участие в летних Играх и чемпионатах мира. Потому что участвовать все равно надо, если будет такая возможность, но только если для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход. А Украину слушать не стоит, они не успокоятся", – плевалась ядом русская тренерша.

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Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Международный олимпийский комитет 28 марта принял новое решение для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

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