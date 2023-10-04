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Промоутер рассказал, без какого фактора бой между Усиком и Фьюри не состоится

Дмитрий Видоменко
4 октября 2023, 22:57 обновлено 4 октября, 22:58
Известный промоутер Боб Арум заявил, что поединок между украинским боксером Александр Усиком и британцем Тайсоном Фьюри должен состояться до 10 марта 2024-го.
Усик, Фьюри
Усик должен выйти на ринг против Фьюри не позднее 10 марта 2024 года / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что поединок между чемпионом WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) должен состояться не позднее, чем начнется священный для исламских стран месяца Рамадан (10 марта – 9 апреля). Об этом сообщает специализированный портал Boxingscene.

"Дата зависит в первую очередь от состояния Фьюри после боя с Нганну. Если у Тайсона не будет проблем с руками, рассечений и так далее, то это будет скорее раньше, чем позже", - говорит промоутер

Арум уточнил, что лично он не восторге от таких сроков, но не имеет особого влияния на процесс.

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"Наша сделка с саудитами заключается в том, что они прислушиваются к нашим советам, но вкладывают деньги. И если они вкладывают деньги, они имеют право назвать дату, время и все остальное. Можно ли было подождать с объявлением Усика до боя с Нганну? Конечно. Но опять же, они вкладывают деньги", - подытожил промоутер.

Напомним, что Александр Усик в последнем своем на сегодняшний день бою мощным ударом нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

До того Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

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Александр Усик Тайсон Фьюри новости спорта
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