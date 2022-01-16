Андрей Шевченко, прощай: в Польше опровергли информацию о переговорах с тренером

Польша опровергла информацию переговорах с Шевченко / Reuters

Польская ассоциация футбола (PZPN) опровергла информацию СМИ о том, что ведет переговоры с украинским футболистом и тренером Андреем Шевченко по вопросу о назначении его главным тренером польской сборной по футболу.

"Эта информация не соответствует действительности", — заявил представитель Польской ассоциации футбола в интервью Укринформу.

По его словам, на должность главного тренера сборной Польши, вероятнее всего, будет назначен местный специалист.

Отмечается, что им может стать Адам Навалка, который уже возглавлял польскую сборную на протяжении пяти лет.

Напомним, ранее Шевченко освободили с должности главного тренера "Дженоа".

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Украинский специалист возглавил итальянский клуб 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Слухи о его отставке продолжались уже несколько недель.

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