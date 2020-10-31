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Украинский боксер Выхрист нокаутом победил в Германии

31 октября 2020, 23:58

Спортсмен провел свой четвертый бой в профессиональной карьере.

Виктор Выхрист
Виктор Выхрист / Фото facebook.com

Украинский боксер в супертяжелом весе (свыше 90,718 кг) Виктор Выхрист в немецком Гамбурге 31 октября одержал победу над немецким боксером турецкого происхождения Якупом Сагламом.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса. Видео обнародовано в YouTube.

Украинец имел преимущество на протяжении всего боя, который продлился четыре раунда. После серии пропущенных ударов Саглам принял решение не продолжать бой и сдался досрочно.

28-летний Выхрист провел свой четвертый бой в профессиональной карьере и одержал четвертую победу (все - нокаутом). В любительском боксе он провел 52 боя, добился 41 победы и потерпел 11 поражений. Чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017.

43-летний Саглам потерпел шестое поражение при 43 победах в 49 боях.

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Бой Ломаченко – Лопес

  • В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и 23-летним американцем, уроженцем Гондураса, Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).

  • После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.

  • Американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.

  • Украинец Ломаченко потерпел второе поражение в карьере.

  • После боя с Лопесом Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей и считает, что "забрал" вторую половину боя.

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