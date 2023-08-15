"Усик - Дюбуа": букмекеры назвали фаворита боя за звание чемпиона мира

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут поединок за чемпионские титулы в супертяжелом весе 26 августа 2023.

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Усик скоро сразится с Дюбуа / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Уже скоро, 26 августа нынешнего года украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа.

На кону в бою Усик – Дюбуа будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец. Поединок состоится в польском Вроцлаве на стадион "Тарчински Арена".

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда в реванше победил британца Энтони Джошуа. Тогда украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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Дюбуа в своем последнем поединке в декабре 2022 года нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

Усик – Дюбуа ставки букмекеров

Фаворитом боя считают украинского чемпиона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,13. Победа Дюбуа – 7,80.

Ничья (самый маловероятный результат из-за правил бокса) оценивается коэффициентом 26,00.

На победу Усика нокаутом принимаются ставки с коэффициентом 1,40. Победа украинца по очкам – 3,40.

Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 12,00. Успех Даниэля благодаря судейскому решению – 23,00.

Новый бой Александра Усика

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик. И перспективна боя поблекла окончательно.

В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.

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