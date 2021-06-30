Швеция – Украина: появилось видео драки болельщиков сине-желтых с российским фанатом

Сначала его якобы встретили радостно, но история получила продолжение.
Встреча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 запомнится не только исторической победой сборной Украины (2:1), но и избитым российским фанатом. Сначала его якобы встретили радостно, но позже украинцам не понравилось такое "соседство".
После матча в социальных сетях и Telegram-каналах появились кадры, на которых россиянин в порванной футболке держится за лицо. Виновника инцидента избили, порвали футболку и отобрали флаг. По окончании потасовки его окутали в украинский флаг.
Позже в СМИ просочилось видео драки в секторе с фанатами украинской команды. Некоторые болельщики "сине-желтых" попытались проучить провокатора, но за него вступился его друг, который был на игре с флагом Украины. На кадрах кто-то из свидетелей происходящего говорит на английском языке "Well done", что означает "правильно сделали".
На секторе фанатов Украины избит болельщик с российским флагом
Как оказалось, российский болельщик давал интервью перед игрой футбольному YouTube-каналу "Бомбардир". Он сказал, что живет в Глазго, но родом из Тулы. По словам болельщика на видео, он не боялся идти на стадион с флагом России: "Конечно, за Украину болею, почему нет? Украина это тоже моя страна".
Как пишет портал RBC, причиной конфликта между нашими фанатами и российским болельщиком послужило нелицеприятное высказывание последнего об Украине. Кроме того, россиянин был уже совсем нетрезвым и грустно держался за лицо.
Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020
- Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы;
- Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик;
- В 1/4 финала чемпионата Европы по футболу украинские футболисты встретятся с командой Англии, которая накануне на стадионе Уэмбли одолела Германию (2:0);
- Матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.