34-летний Эд Ширан готовится к своим похоронам - детали

Ширан удивил своей прагматичностью.

Эд Ширан рассказал, что строит планы на собственные похороны

Музыкант объяснил, зачем делает это

Британский певец Эд Ширан - один из самых высокооплачиваемых артистов (по версии Forbes) и входит в список самых влиятельных людей (по версии Time) мира. Он также муж и отец двоих детей. 34-летняя звезда находится в расцвете лет, и, кажется, что еще рано думать о том, что будет в конце тоннеля.

Однако к деликатным вопросам, касающимся его смерти, Ширан подходит весьма практично. Об этом он рассказал на шоу Грэма Нортона.

Эд признался, что уже сейчас готовит альбом, который выйдет после его смерти, и даже придумал для него название - "Eject" ("Извлечь"). Он также имеет завещание и вполне конкретные планы на свои похороны. Такую свою организованность Ширан объясняет желанием быть уверенным, что после его ухода все будет, как он запланировал.

"Я думаю, это разумно. У меня были друзья, которые умирали, не оставив завещания. И это чертовски хаотично. Все, что я хочу сказать, – что у меня есть план на случай моей смерти. Я знаю, какие песни хочу услышать на своих похоронах. Я знаю, где хочу быть похоронен", - отмечает исполнитель.

Эд Ширан новости - певец заговорил о своих похоронах / Скриншот YouTube

