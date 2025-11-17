34-летний Эд Ширан готовится к своим похоронам - детали

Кратко:
- Эд Ширан рассказал, что строит планы на собственные похороны
- Музыкант объяснил, зачем делает это
Британский певец Эд Ширан - один из самых высокооплачиваемых артистов (по версии Forbes) и входит в список самых влиятельных людей (по версии Time) мира. Он также муж и отец двоих детей. 34-летняя звезда находится в расцвете лет, и, кажется, что еще рано думать о том, что будет в конце тоннеля.
Однако к деликатным вопросам, касающимся его смерти, Ширан подходит весьма практично. Об этом он рассказал на шоу Грэма Нортона.
Эд признался, что уже сейчас готовит альбом, который выйдет после его смерти, и даже придумал для него название - "Eject" ("Извлечь"). Он также имеет завещание и вполне конкретные планы на свои похороны. Такую свою организованность Ширан объясняет желанием быть уверенным, что после его ухода все будет, как он запланировал.
"Я думаю, это разумно. У меня были друзья, которые умирали, не оставив завещания. И это чертовски хаотично. Все, что я хочу сказать, – что у меня есть план на случай моей смерти. Я знаю, какие песни хочу услышать на своих похоронах. Я знаю, где хочу быть похоронен", - отмечает исполнитель.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме, где он отбывает четырехлетний срок по обвинению в торговле людьми и рэкете.
Также стало известно о подготовке нового фильма из кинофраншизы "Мумия". К главным ролям в будущей ленте вернутся актеры Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс.
Читайте также:
- Наукой доказано: названа самая красивая женщина в мире
- После отказа от музыки: Адель начинает новую карьеру
- После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику
О персоне: Эд Ширан
Эд Ширан - британский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу "The A Team", занявшему третье место в британском чарте. Песня Ширана "Thinking Out Loud" принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. В январе 2017 сингл "Shape of You" занял 1-е место по продажам в США и Великобритании. В 2019 году Ширан вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место. Заработанная сумма составила 110 миллионов долларов, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред