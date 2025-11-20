Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

Parfeniuk успел поработать с Михаилом до того, как тот попал в больницу.

Adam Михаил Клименко в коме - как развилась болезнь певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adamukraine

Кратко:

Adam Михаил Клименко впал в кому

Что привело к болезни артиста рассказал его коллега - Илья Парфенюк

Украинский певец, сооснователь и лидер группы Adam Михаил Клименко находится в коме из-за страшной болезни - уже два месяца музыкант борется с туберкулезным менингитом. Новости о его состоянии появились в его блоге в Instagram с призывом молиться за Мишу.

Клименко скрывал свои проблемы со здоровьем. О том, что ему необходима медицинская помощь, коллега певца Parfeniuk (вместе с Adam он записал трек "Твоя краса врятує світ" - прим. редактора) узнал совершенно случайно. В средине октября Михаил отправил ему видеопоздравление с Днем рождения, на котором было видно, что музыкант находится в больнице.

"У него были проблемы со спиной - он лечился очень долго и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез. 13 октября, за месяц до моего дня рождения Миша написал мне поздравление и отправил видео. Я заметил, что он лежит на больничной койке - у нас пошел диалог и так я выяснил, что он заболел туберкулезом", - рассказал Парфенюк в беседе с "ЖВЛ Представляє".

Parfeniuk рассказал о болезни Михаила Клименко / Скриншот YouTube

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

