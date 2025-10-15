Балеруна Полунина лишили украинского гражданства за предательство Украины

Полунин ни раз признавался в любви российскому диктатору и даже набил его лицо на свое тело.

Скандального Полунина лишили украинского гражданства / Коллаж Главред, фото Instagram/poluninink

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства.

Среди политических фигур, украинский паспорт потерял и танцовщик с татуировками террориста Путина, который поддержал нападении России на Украину - танцор балета Сергей Полунин.

Об этом сообщает Суспільне и телемарафон "Единые новости" со ссылкой на джерала в Офисе президента.

"Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова, городского голову Одессы, Олега Царева, бывшего народного депутата от ОПЗЖ и танцовщика балета Сергея Полунина. Соответствующие указы, подписанные президентом Зеленским, об этом сообщил наш источник в государственной власти. Получены подтверждения относительно российского гражданства у них, поэтому логично такое решение добавил наш источник", - сообщили в эфире телемарафона.

Балерун Полунин и его тату / Фото Instagram/poluninink

Ранее жалкий танцор плакался в эфире, что его не пригласили выступать на очередном "патриотическом" празднике по поводу оккупации украинских земель.

Позже он набил себе на лбу татуировку. На этот раз не Путина, а звезду Давида. Таким образом никому не нужный танцор решил сообщить, что бежит из России и теперь будет любить новую родину - Израиль.

Напомним, ранее Главред писал о том, что танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ранее также стало известно о том, что любитель Путина собирается покинуть террористическую Россию и ищет новую родину.

О персоне: Сергей Полунин Сергей Полунин родился в Херсоне, считается российским артистом балета. Работал в Московском музыкальном театре и в театре Новоссибирска. С 5 декабря 2019 года до декабря 2024 — директор пока не существующего Театра оперы и балета оккупированного Севастополя. В августе 2018 года выступил на фестивале "Опера в Херсонесе", который проходил в Крыму. В конце ноября 2018 году он был внесён в украинскую базу сайта "Миротворец" наряду с другими "пособниками сепаратистов и агентами Кремля. 30 ноября 2018 года объявил о принятии российского гражданства и своей поддержке деятельности террориста Владимира Путина.

