Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства.
Среди политических фигур, украинский паспорт потерял и танцовщик с татуировками террориста Путина, который поддержал нападении России на Украину - танцор балета Сергей Полунин.
Об этом сообщает Суспільне и телемарафон "Единые новости" со ссылкой на джерала в Офисе президента.
"Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова, городского голову Одессы, Олега Царева, бывшего народного депутата от ОПЗЖ и танцовщика балета Сергея Полунина. Соответствующие указы, подписанные президентом Зеленским, об этом сообщил наш источник в государственной власти. Получены подтверждения относительно российского гражданства у них, поэтому логично такое решение добавил наш источник", - сообщили в эфире телемарафона.
Ранее жалкий танцор плакался в эфире, что его не пригласили выступать на очередном "патриотическом" празднике по поводу оккупации украинских земель.
Позже он набил себе на лбу татуировку. На этот раз не Путина, а звезду Давида. Таким образом никому не нужный танцор решил сообщить, что бежит из России и теперь будет любить новую родину - Израиль.
Напомним, ранее Главред писал о том, что танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.
Ранее также стало известно о том, что любитель Путина собирается покинуть террористическую Россию и ищет новую родину.
Сергей Полунин родился в Херсоне, считается российским артистом балета. Работал в Московском музыкальном театре и в театре Новоссибирска. С 5 декабря 2019 года до декабря 2024 — директор пока не существующего Театра оперы и балета оккупированного Севастополя. В августе 2018 года выступил на фестивале "Опера в Херсонесе", который проходил в Крыму. В конце ноября 2018 году он был внесён в украинскую базу сайта "Миротворец" наряду с другими "пособниками сепаратистов и агентами Кремля.
30 ноября 2018 года объявил о принятии российского гражданства и своей поддержке деятельности террориста Владимира Путина.
