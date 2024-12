Украинский балерун-предатель, рыдающий за Путиным, бежит из России

Танцор-предатель пафосно сообщил, что "его миссия" в террористическом государстве окончена.

https://glavred.info/starnews/ukrainskiy-balerun-predatel-rydayushchiy-za-putinym-bezhit-iz-rossii-10623503.html Ссылка скопирована

Сергей Полунин попрощался с Россией / УНИАН и Instagram

Вы узнаете:

Что надумал трусливый танцор

Почему он решил убегать

Бывший уроженец Украины, артист, балерун, предатель Украины и путинский прихвостень Сергей Полунин сообщил, что покидает террористическую Россию.

Об этом уроженец Херсона написал на своей странице в Instagram. Скандальный танцовщик заявил, что по ощущениям находится не там, где должно быть, имея ввиду страну на болотах.

видео дня

Теперь Полунин принял решение покинуть РФ, мол, страна-агрессорка дала ему все, что могла, и свою миссию он выполнил. Напоследок, "носитель" татуировки с портретом диктатора решил воспеть террористическую нацию.

"Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должно быть. Давно мое время в России закончилось, будто сейчас я свою миссию здесь выполнил", - заявил танцовщик.

"В России очень добрый очень человеческий народ. Куда поедим пока неясно и надеюсь только на то чтобы душа была спокойна и на своем месте", - характеризует россиян Полунин, которые радуются ударам по Украине и призывают власть ударить по мирным жителям ядерным оружием.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Куда теперь подастся Полунин - пока неизвестно. Вряд ли его примут в Европе с распростертыми объятиями, ведь ранее уже руководство миланского театра "Арчимбольди" решило отменить выступление Сергея Полунина. Тогда руководство театра назвала решение "социальной ответственностью" и поддержкой войны.

Напомним, ранее Главред писал о том, что танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.

Дрожащим голосом танцор также вспомнил инцидент в Узбекистане, с которого все якобы началось. "Я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова", - рассказал культурный террорист. Однако в Ташкенте не поняли любви танцора к оккупантам. Организаторы шоу в Ташкенте сделали ему выговор в грубой форме и отказались платить суточные его команде. Кстати, изначально Полунин должен был выступить под композицию Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред