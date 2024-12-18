Удары ВСУ вглубь РФ: при каких условиях Трамп может отменить разрешения и к чему это приведет

Украина уже разработала свои дальнобойные ракеты, которые могут долететь до Кремля и дальше.

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Может ли Трамп отменить решение об ударах вглубь РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Главные тезисы Сотника:

Сможет ли Трамп отменить разрешение на удары вглубь РФ

Украина уже разработала свои дальнобойные ракеты

На сайте Главред состоялся чат с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником. Эксперт рассказал, может ли Трамп отменить разрешения на удары вглубь России или снять введенные против нее санкции.

"Если Трамп снимает санкции, ему же хуже. Всему Западу будет хуже. Тогда европейские политики просто должны плюнуть в эту паклю и сказать: "Ты что творишь! Это наш континент, и здесь, на нашем континенте, завелся хулиган. Ты его поощряешь? Поощряешь распоясавшегося хулигана и убийцу?", - добавил Сотник.

Он также считает, что Трамп не снимет санкции с России.

"Что касается дальнобойных ракет, то, если в Германии придет к власти Мерц, он позволит Украине использовать против России ракеты Taurus, даже если не будет Storm Shadow, потому что в них есть американские составляющие", - отметил Сотник.

Кроме того, Сотник сообщил, что Украина уже разработала свои дальнобойные ракеты, которые могут долететь, условно говоря, до Кремля и дальше, в сторону Сибири.

"Поэтому мне кажется, что Украине сейчас не надо оглядываться на то, что скажет Трамп. Ей нужно самой готовиться и разрабатывать дальнобойное оружие, которым можно будет бить по морде маньяка", - добавил эксперт.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в РФ пожаловались на массированный налет БПЛА. В стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке ударных беспилотников. Взрывы слышали в нескольких областях. В минобороны РФ сообщили, что РФ "перехватила и уничтожила" 29 БПЛА.

Украинские дроны атаковали нефтебазу в российском Орле. Местные жители сообщали, что после первых взрывов в Северном районе города в сторону нефтебазы поехали спасательные авто, а в небе начали работать вертолеты. Стало известно, что горит по меньшей мере один резервуар.

Крым содрогнулся от масштабных взрывов. Стало известно, что под Евпаторией, прогремели взрывы. В небо поднялся высокий столб белого дыма. Вероятно, попали в зенитный ракетный комплекс С-400. Пропагандисты уверяют, что это лишь "уничтожение боеприпасов".

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