Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

Алена Кюпели
10 октября 2025, 09:55
Украинская актриса Катерина Тышкевич поделилась радостной новостью со своими поклонниками.
Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк собираются планировать беременность/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич, которая долгое время страдает из-за хронических головных болей, поделилась радостной новостью со своими фоловерами.

На своей странице в Instagram, актриса написала, что бросила курить, несмотря на то, что имеет длительный опыт курения. "Хорошенько получила от своего Садгуру. Я давала слово в духовной традиции не быть под влиянием токсических веществ и жестко нарушала этот момент", - написала она.

Кроме того, Тышкевич добавила, что со своим мужем-актером Валентином Томусяком, пара собирается планировать беременность. "Я уже на финальном этапе лечения хронической головной боли и скоро можно будет планировать беременность. Курение сюда совсем не вписывается", - добавляет актриса.

Катерина Тышкевич сделала признание
Катерина Тышкевич сделала признание / Фото Instagram/ kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич - последние новости по теме

Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также, как сообщал Главред, известная актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина Тышкевич призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

О персоне: Катерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие.

Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.
7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
21:00

На фронте погиб звезда КВН - первые детали

20:46

Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

20:43

"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

