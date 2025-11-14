Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известен

Макс Клименко стал популярным в TikTok благодаря шоу "Career Ladder".

Макс Клименко получил награду от TikTok / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Клименко

Вы узнаете:

В Великобритании прошла церемония награждения TikTok

Кто из украинцев получил награду

В Великобритании прошла вторая ежегодная премии TikTok, на которой были вручены награды в 12 категориях. Одну из престижных наград получил украинец Макс Клименко, родом из Николаева. Главред расскажет, что известно про блогера.

Чем знаменит Макс Клименко

Как сообщает BBС, Макс Клименко одержал победу в номинации "Автор года". Он прославился благодаря необычному формату шоу "Career Ladder", в котором он путешествует по разным странам с переносной лестницей и за две минуты пытается угадать профессию собеседника.

Макс Клименко и руководитель команды Формулы 1 Mercedes AMG Petronas Motorsport Тото Вольфф в шоу "Career Ladder" / скрин из видео

Его авторский формат стремительно завоевал популярность в интернете. В разных соцсетях на Клименко подписаны почти 15 миллионов пользователей, а общие просмотры его роликов на YouTube приблизились к отметке в 5 миллиардов. Формат оказался настолько успешным, что шоу стало самым популярным неанимационным проектом во всем TikTok, собрав огромную международную аудиторию.

Где родился Макс Клименко

Макс Клименко родился в Николаеве. Уже 15 лет парень живет в Великобритании, однако при каждой возможности подчеркивает свою связь с Украиной. Родной город и семья остаются важной частью его жизни, несмотря на годы за границей.

Макс Клименко / скрин из видео

Кому посвятил награду Макс Клименко

Получая премию "Автор года", Макс посвятил свою победу бабушке, которая и сейчас живет в Николаеве. Он рассказал, что из-за постоянных отключений света она не смогла посмотреть церемонию в прямом эфире, но именно ее вера и поддержка помогли ему встать на ноги и начать свой путь.

Шоу "Career Ladder" - смотреть видео:

