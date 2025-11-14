Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известен

Вы узнаете:
В Великобритании прошла вторая ежегодная премии TikTok, на которой были вручены награды в 12 категориях. Одну из престижных наград получил украинец Макс Клименко, родом из Николаева. Главред расскажет, что известно про блогера.
Чем знаменит Макс Клименко
Как сообщает BBС, Макс Клименко одержал победу в номинации "Автор года". Он прославился благодаря необычному формату шоу "Career Ladder", в котором он путешествует по разным странам с переносной лестницей и за две минуты пытается угадать профессию собеседника.
Его авторский формат стремительно завоевал популярность в интернете. В разных соцсетях на Клименко подписаны почти 15 миллионов пользователей, а общие просмотры его роликов на YouTube приблизились к отметке в 5 миллиардов. Формат оказался настолько успешным, что шоу стало самым популярным неанимационным проектом во всем TikTok, собрав огромную международную аудиторию.
Где родился Макс Клименко
Макс Клименко родился в Николаеве. Уже 15 лет парень живет в Великобритании, однако при каждой возможности подчеркивает свою связь с Украиной. Родной город и семья остаются важной частью его жизни, несмотря на годы за границей.
Кому посвятил награду Макс Клименко
Получая премию "Автор года", Макс посвятил свою победу бабушке, которая и сейчас живет в Николаеве. Он рассказал, что из-за постоянных отключений света она не смогла посмотреть церемонию в прямом эфире, но именно ее вера и поддержка помогли ему встать на ноги и начать свой путь.
Шоу "Career Ladder" - смотреть видео:
