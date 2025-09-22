Укр
"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

Кристина Трохимчук
22 сентября 2025, 13:07
Актера Тома Холланда госпитализировали прямо со съемок нового фильма о Человеке-пауке.
Том Голланд
Том Холланд травмировался на съемках нового фильма о Человеке-пауке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Британский актер Том Холланд оказался в больнице
  • Что случилось с исполнителем роли Человека-паука

Известного британского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука в фильмах студии Marvel, срочно госпитализировали после инцидента на съемочной площадке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Том Холланд находился на съемках фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" на студии Leavesden Studios в Уотфорде, Великобритания. Актер часто выполняет трюки без каскадера, однако 19 сентября все пошло не по плану - во время съемок одной из сцен Холланд упал и повредил голову. О несчастном случае рассказали представители скорой помощи.

Том Голланд
Тома Холланда госпитализировали / фото: ua.depositphotos.com

"Нас вызвали в 10:30 утра в пятницу, чтобы оказать помощь пациенту, который получил травму в Leavesden Studios в Уотфорде. На место происшествия была направлена карета скорой помощи, и пациента доставили в больницу для дальнейшего лечения", - рассказали медики.

"Человека-паука" срочно госпитализировали и провели необходимые медицинские обследования. Оказалось, что из-за своего неудачного трюка Холланд получил сотрясение мозга. Съемки нового фильма о супергерое пришлось отложить до полного выздоровления актера.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что 27-летний британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, объявил о паузе в карьере. По его словам, наибольшее истощение принесли съемки в психологическом сериале "Переполненная комната".

Также британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, и его возлюбленная актриса Зендая тайно обручились. Слухи об этом появились в соцсетях после многочисленных совместных появлений пары, которые неоднократно фиксировали папарацци.

О персоне: Том Холланд

Том Холланд - британский актер. Лауреат премии BAFTA и обладатель трех статуэток "Сатурна". В 2019 году попал в список журнала Forbes 30 Under 30. Ряд изданий называет Холланда одним из самых популярных актеров своего поколения. Широкую известность Холланд получил за роль Человека-паука в шести фильмах кинематографической вселенной Marvel, сообщает Википедия.

