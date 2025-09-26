Чрезвычайная ситуация: какая страна может "вылететь" из Евровидения 2026

Это будет юбилейный 70-й конкурс.

Евровидение 2026 - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Кратко:

Какое голосование скоро пройдет

Что ждет Израиль

Уже совсем скоро, в ноябре, Европейский вещательный союз проведет онлайн-голосование, где будет решаться судьба участия Израиля в международном песенном конкурсе Евровидение.

Как сообщает The Guardian, президент EBU Делфин Эрнотт Кунси отметила в письме к вещателям, что есть разные взгляды насчет участия Израиля.

Прошлогодний победитель конкурса / фото: instagram.com/eurovision/

А австралийский вещатель ORF, который отвечает за проведение шоу, заявил, что конкурс пройдет в любом случае.

"Конкурс песни "Евровидение" состоится в Вене независимо от количества вещателей-участников", отмечалось в сообщении.

Скандал на Евровидении

Последние два года во время проведения песенного конкурса Евровидение проходили массовые акции в поддержку Палестины. После этого ряд стран: Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения пригрозили бойкотом Евровидения-2026, если Израиль далее продолжит принимать участие.

Последние новости Евровидения

Ранее Главред сообщал, что известная украинская группа хочет снова попробовать свои силы на Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение". Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая анонсировала, что они ищут песню для заявки на конкурс.

Также на Евровидении разгорелся настоящий скандал: шесть стран угрожают бойкотировать конкурс, если Европейский вещательный союз не дисквалифицирует Израиль. Представители стран, поддерживающих исключение Израиля назвали причину своей радикальной позиции.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

