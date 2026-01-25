Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

Ранее Елена Кравец намекала на расставание с мужем.

Елена Кравец отношения / коллаж: Главред, скрин из видео

Елена Кравец ответила, влюблена ли сейчас

Как актриса намекнула на развод

Известная актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец ответила на вопрос о личной жизни. Знаменитость записала интервью сама с собой и выложила его на YouTube-канале.

Елене задали прямой вопрос, влюблена ли она сейчас. Актриса загадочно улыбнулась и дала уклончивый ответ.

"Да. В жизнь. Пусть будет такой ответ", — ответила Кравец, смеясь.

Елена Кравец развод / скрин из видео

Интересно, что ни разу за интервью звезда не упомянула своего мужа и отца троих ее детей Сергея Кравца. Пара состояла в браке с 2002 года, однако недавно Елена спровоцировала слухи о расставании с ним. Во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" знаменитость рассказала о разговоре с покойной матерью, которая на тот момент была тяжело больна, и намекнула на разлад в отношениях с супругом.

Елена Кравец с мужем / фото: instagram.com, Елена Кравец

"По телефону как-то спросила: "Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню". "Есть", — соврала я и засмеялась", — сказала тогда актриса.

Елена Кравец — личная жизнь

Елена и Сергей Кравец познакомились еще в студенческие годы в Кривом Роге, вместе играли в КВН. Пара поженилась в сентябре 2002 года. Супруги воспитывают троих детей — взрослую дочь Марию, которая уже строит самостоятельную карьеру, и двойняшек Ваню и Катю, родившихся в 2016 году. Несмотря на слухи о расставании пары, официальных комментариев они не давали.

Елена Кравец / инфографика: Главред

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

