Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

Известная актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец ответила на вопрос о личной жизни. Знаменитость записала интервью сама с собой и выложила его на YouTube-канале.
Елене задали прямой вопрос, влюблена ли она сейчас. Актриса загадочно улыбнулась и дала уклончивый ответ.
"Да. В жизнь. Пусть будет такой ответ", — ответила Кравец, смеясь.
Интересно, что ни разу за интервью звезда не упомянула своего мужа и отца троих ее детей Сергея Кравца. Пара состояла в браке с 2002 года, однако недавно Елена спровоцировала слухи о расставании с ним. Во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" знаменитость рассказала о разговоре с покойной матерью, которая на тот момент была тяжело больна, и намекнула на разлад в отношениях с супругом.
"По телефону как-то спросила: "Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню". "Есть", — соврала я и засмеялась", — сказала тогда актриса.
Елена Кравец — личная жизнь
Елена и Сергей Кравец познакомились еще в студенческие годы в Кривом Роге, вместе играли в КВН. Пара поженилась в сентябре 2002 года. Супруги воспитывают троих детей — взрослую дочь Марию, которая уже строит самостоятельную карьеру, и двойняшек Ваню и Катю, родившихся в 2016 году. Несмотря на слухи о расставании пары, официальных комментариев они не давали.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
