Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

Кристина Трохимчук
25 января 2026, 10:17
Ранее Елена Кравец намекала на расставание с мужем.
Елена Кравец отношения
Елена Кравец отношения / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Елена Кравец ответила, влюблена ли сейчас
  • Как актриса намекнула на развод

Известная актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец ответила на вопрос о личной жизни. Знаменитость записала интервью сама с собой и выложила его на YouTube-канале.

Елене задали прямой вопрос, влюблена ли она сейчас. Актриса загадочно улыбнулась и дала уклончивый ответ.

видео дня

"Да. В жизнь. Пусть будет такой ответ", — ответила Кравец, смеясь.

Елена Кравец развод
Елена Кравец развод / скрин из видео

Интересно, что ни разу за интервью звезда не упомянула своего мужа и отца троих ее детей Сергея Кравца. Пара состояла в браке с 2002 года, однако недавно Елена спровоцировала слухи о расставании с ним. Во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" знаменитость рассказала о разговоре с покойной матерью, которая на тот момент была тяжело больна, и намекнула на разлад в отношениях с супругом.

Елена Кравец с мужем
Елена Кравец с мужем / фото: instagram.com, Елена Кравец

"По телефону как-то спросила: "Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню". "Есть", — соврала я и засмеялась", — сказала тогда актриса.

Елена Кравец — личная жизнь

Елена и Сергей Кравец познакомились еще в студенческие годы в Кривом Роге, вместе играли в КВН. Пара поженилась в сентябре 2002 года. Супруги воспитывают троих детей — взрослую дочь Марию, которая уже строит самостоятельную карьеру, и двойняшек Ваню и Катю, родившихся в 2016 году. Несмотря на слухи о расставании пары, официальных комментариев они не давали.

Елена Кравец
Елена Кравец / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но молчит о террористическом вторжении РФ, решила разобраться со своей матерью, которая живет в США. Она решила убедить мать поехать вместе с ней в РФ.

Также певица Злата Огневич решила провести зимний отпуск в экзотической южноазиатской стране. По словам Огневич, туристические районы Вьетнама наводнены гражданами страны-агрессора, что очень сильно портило ей отдых. Злату также возмутило количество отходов.

О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

16:11

Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

15:58

В РФ скончался популярный телеведущий

15:57

Как убрать пятна от стаканов на деревянной мебели: что действительно работает

