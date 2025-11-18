Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

Представитель Шрайбера прокомментировал состояние актера.

Лев Шрайбер сейчас - актер попал в больницу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему Лев Шрайбер оказался в больнице

Как сейчас себя чувствует артист

Голливудский актер украинского происхождения Лев Шрайбер поступил в одну из больниц Нью-Йорка в воскресенье 16 ноября. Лечащий врач артиста настоял на дополнительном обследовании, сообщили источники изданию TMZ.

58-летний актер жаловался на сильную головную боль (прежде Лев страдал от мигреней - прим. редактора). В медучреждении Шрайбера обследовали, и уже на следующий день отправили домой.

Представитель звезды отметил, что госпитализация Льва Шрайбера была всего лишь мерой безопасности, и его подопечный постепенно возвращается к работе. "Из соображений осторожности Лев отправился в больницу для обследования, и сегодня днем ему разрешили вернуться к работе", - сообщил он.

Лев Шрайбер сейчас - актер попал в больницу / фото: instagram.com/lievschreiber

О персоне: Лев Шрайбер Лев Шрайбер - американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии "Тони". Обладатель 6 номинаций на "Золотой глобус". Известен по ряду независимых фильмов и нескольким блокбастерам, включая картину "Люди Икс: Начало. Росомаха" и первые три ленты серии фильмов Уэса Крэйвена "Крик", сообщает Википедия.

