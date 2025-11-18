Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

Читайте больше:
Голливудский актер украинского происхождения Лев Шрайбер поступил в одну из больниц Нью-Йорка в воскресенье 16 ноября. Лечащий врач артиста настоял на дополнительном обследовании, сообщили источники изданию TMZ.
58-летний актер жаловался на сильную головную боль (прежде Лев страдал от мигреней - прим. редактора). В медучреждении Шрайбера обследовали, и уже на следующий день отправили домой.
Представитель звезды отметил, что госпитализация Льва Шрайбера была всего лишь мерой безопасности, и его подопечный постепенно возвращается к работе. "Из соображений осторожности Лев отправился в больницу для обследования, и сегодня днем ему разрешили вернуться к работе", - сообщил он.
О персоне: Лев Шрайбер
Лев Шрайбер - американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии "Тони". Обладатель 6 номинаций на "Золотой глобус". Известен по ряду независимых фильмов и нескольким блокбастерам, включая картину "Люди Икс: Начало. Росомаха" и первые три ленты серии фильмов Уэса Крэйвена "Крик", сообщает Википедия.
