Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

Украинский певец Brykulets (Иван Ищенко) стал жертвой чужой нечестности. В своем блоге в Instagram он сообщил, что неизвестные ограбили его квартиру.
По контексту стало понятно, что из дома вынесли значительную сумму денег, которую составляли личные сбережения Брикульца и его возлюбленной Лизы. Это событие довело девушку до истерики, а сам музыкант записал обращение в надежде, что оно попадется на глаза преступникам - Ищенко пообещал им вознаграждение в случае, если они вернут награбленное.
"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги. Это наши деньги. Лиза рыдает... Верните деньги, вы... Мы даже немного вам оставим за такой красивый джентльменский поступок", - сообщил певец.
О персоне: BRYKULETS
BRYKULETS - украинский исполнитель в жанрах поп, хип-хоп и фанк. Участник Национального отбора на Евровидение-2025 (прошел в лонглист). Наиболее популярные песни: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".
