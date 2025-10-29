"Хотел, чтобы меня запомнили": премьер Александр Стоянов признался, почему ушел из балета

Стоянов оставил балетную сцену на пике своей карьеры.

В июне 2024 года украинский артист балета и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов заявил о своем уходе со сцены. Решение танцора было неожиданным для поклонников, но, как выяснилось, взвешенным для него самого.

Причины своего ухода Стоянов решился озвучить лишь сейчас, спустя полтора года после точки в карьере артиста балета. Примечательно, что сам балет Александр не оставил, приняв на себя роль художественного руководителя труппы Grand Kyiv Ballet (ее основал сам Стоянов - прим. редактора).

Что же касается завершения его танцевальной карьеры, то тут Стоянов решил "открыть карты": в социальных сетях он сообщил, что в 2024 году получил серьезную травму - разрыв паховой связки. К сожалению, это была не первая травма артиста, однако решающая в его судьбе - именно она сподвигла его оставить балетную сцену.

"Я станцевал уже все, что только можно на украинских и мировых сценах, и всегда хотел, чтобы меня запомнили как эффектного танцора с красивой фигурой и высоким прыжком", - говорит Александр. Впрочем, артист не исключает, что со временем все же отправится в мировой прощальный тур.

О персоне: Александр Стоянов Александр Стоянов - украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Народный артист Украины (2019). Основатель и художественный руководитель Grand Kyiv Ballet и международного танцевального конкурса Golden Dancers. Муж и танцевальный партнер украинской примы-балерины и Народной артистки Украины Екатерины Кухар. Вместе они были признаны одной из красивейших балетных пар Европы.

