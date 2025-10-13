"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

Потап рассказал о своем отношении к украинскому языку.

Потап затронул скандальную тему / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, дал новое интервью.

Как рассказал артист в разговоре с русскоязычным блогером Ильей Ланцманом, он очень любит украинский язык, и может петь на разных языках.

"Украинский родной и первый наш язык. И на русском тоже. Нас упрекают за то, что мы можем ответить на вопрос на том языке, на который задали этот вопрос. Но никаких проблем для опытных людей, которые эрудированы, нет ответить на том языке, на который к тебе обращаются", - сказал беглец.

А вот, по мнению Потапа, языковые скандалы возникают из-за напряженного общества и он порассуждал, будет ли "потепление" в направлении языка.

Потап / фото: instagram.com, Потап

"Пока это выглядит маловероятным – в принципе потепление. А о языке – это самая горячая точка. В общем, мирное существование пока выглядит в далекой перспективе. Очень многое натворила Россия плохого в Украине для того, чтобы это забыли. Возможно, через поколение", - отметил рэпер.

Слухи о ребенке Насти Каменских и Потапа

Ранее украинский продюсер и ведущий Люкс ФМ Евгений Фешак заявил о том, что Настя Каменских уже родила ребенка от беглеца Потапа. С его слов, у пары есть мальчик, который живет в Испании, но супруги это скрывают. Также Настя и Потап ранее удерживались от комментариев на эту тему.

Смотрите видео интервью Потапа:

Потап / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

