Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

- Ирина Билык презентовала новую песню
- Что о ней сказали поклонники
Украинская известная певица Ирина Билык представила видео на новую песню "Запам'ятай" и работа очень понравилась ее фанатам.
Поклонники продолжают обсуждать видео, в котором артистка обратилась к любимому.
"Еще раз спасибо всем, кто принимал участие в создании этого шедевра!" - написала Билык на своей странице в соцсетях.
В песне Ирина поделилась переживаниями и попросила возлюбленного приносить ей радость каждый день.
Украинцы поблагодарили певицу за новинку и считают трек подарком к зимним праздникам.
"Песня - море нежности. Пусть она дарит тепло и любовь";
"Как всегда красивая";
"Как только начала играть музыка, я сразу поставил лайк. ведь это же Ира Билык. А у Иры все песни чудесные", - написали поклонники.
Смотрите видео клипа Ирины Билык:
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
