Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

Ирина Билык заворожила поклонников новым видео.

https://glavred.info/starnews/irina-bilyk-obratilas-k-vozlyublennomu-i-udivila-priznaniem-10720538.html Ссылка скопирована

Ирина Билык порадовала поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Кратко:

Ирина Билык презентовала новую песню

Что о ней сказали поклонники

Украинская известная певица Ирина Билык представила видео на новую песню "Запам'ятай" и работа очень понравилась ее фанатам.

Поклонники продолжают обсуждать видео, в котором артистка обратилась к любимому.

видео дня

"Еще раз спасибо всем, кто принимал участие в создании этого шедевра!" - написала Билык на своей странице в соцсетях.

Ирина Билык презентовала новую песню / фото: скрин instagram.com, Ирина Билык

В песне Ирина поделилась переживаниями и попросила возлюбленного приносить ей радость каждый день.

Украинцы поблагодарили певицу за новинку и считают трек подарком к зимним праздникам.

"Песня - море нежности. Пусть она дарит тепло и любовь";

"Как всегда красивая";

"Как только начала играть музыка, я сразу поставил лайк. ведь это же Ира Билык. А у Иры все песни чудесные", - написали поклонники.

Ирина Билык / инфографика: Главред

Смотрите видео клипа Ирины Билык:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и певица Елена Тополя, которые сообщили о разводе, отписались друг от друга в соцсетях. Вчера, 1 декабря, артисты отметили, что приняли решение о разводе вместе и это решение было взвешенным.

А также бывший главный герой шоу "Холостяк" и ветеран Александр Терен показался вместе с экс-участницей "Холостяка-14" Виточкой. В соцсетях появился общий кадр ветерана и девушки и Терен подарил ей розу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред