Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

Отношения между Билык и Коляденко никогда не были простыми.

Ирина Билык личная жизнь - певица высказалась об общении с Димой Коляденко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Вкратце:

Ирина Билык рассказала о связи с Дмитрием Коляденко

Артисты строят общение с начала двухтысячных

Ирину Билык и Дмитрия Коляденко объединяет более двух десятилетий непростых отношений. С 2003 по 2006-ой певица и хореограф были в фактическом браке с бурными ссорами и примирениями, которые разбирали на детали в светских хрониках. Позже шоумен не единожды звал Ирину замуж, но безрезультатно.

Впрочем, после расставания Билык и Коляденко поддерживали преимущественно дружеские отношения, которые иногда прерывались из-за конфликтов. Сейчас между артистами снова не все гладко.

Об этом Ирина Билык сообщила в своем блоге в Instagram. На вопрос от поклонников, поддерживает ли она связь с Димой Коляденко сейчас, звезда ответила отрицательно, и добавила цитату из песни: "Кохаю і ненавиджу". Причину "грома в раю" певица раскрывать не стала.

Ирина Билык личная жизнь - певица высказалась об общении с Димой Коляденко / фото: instagram.com/bilyk_iryna

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

