Из любовницы в жены: как беременная Симоньян увела Кеосаяна из семьи

Алена Кюпели
26 сентября 2025, 15:09
831
Покойный Тигран Кеосаян был женат и воспитывал детей с российской актрисой Аленой Хмельницкой. Пока не появилась Симоньян.
Как Симоньян отбила Кеосаяна у Хмельницкой
Как Симоньян отбила Кеосаяна у Хмельницкой / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Как Симоньян познакомилась с Кеосаяном
  • Почему Кеосаян бросил Алену Хмельницкую

26 сентября стало известно о том, что скончался муж Маргариты Симоньян, российской пропагандистки, которая ненавидит Украину Тигран Кеосаян. Об этом сама пропагандистка решила написать в своих социальных сетях.

Она рассыпалась в благодарностях ко всем, а также попросила не звонить и не беспокоить ее семью.

видео дня

Главред публикует подробности личной жизни пары и рассказывает, как Симоньян увела Тиграна Кеосаяна от его семьи.

Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая

Со своей первой женой Аленой Хмельницкой Тигран Кеосаян познакомился в театре Ленком. Во многих интервью он сам рассказывал, как часто приходил туда, чтобы покутить.

Знакомство с Аленой произошло на заправке. По словам Кеосаяна, он встретился с ней на заправочной станции из своего авто и она показалась ему невероятно красивой. Ему нужна была актриса в рекламный ролик, поэтому он подошел к ней и обменялся телефонами.

Кеосаян был женат на Алене Хмельницкой
Кеосаян был женат на Алене Хмельницкой / Фото МузТВ

Пара поженилась в 1993 году и в скором времени у них родилась дочь Александра. А в 2010-м у супругов родилась младшая дочка Ксюша.

Через два года после рождения второй дочери стало известно, что Кеосаян тайком встречается с оголтелой путинисткой и разжигательницей войны Маргаритой Симоньян.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян: отношения

Личное знакомство путинистов произошло в социальной сети. Сердобольный Кеосаян решил поддержать пропагандистку после критического замечания в ее адрес по радио. Он пригласил ее на обед, но в скором времени состоялся и ужин.

"Постепенно обросли общими темами, интересами, друзьями, какими-то проектами. Как это часто бывает, нежданно и уж точно непрошено оказалось, что друг без друга невозможно жить — что видеться нужно ежедневно, переписываться ежеминутно, держаться за руки, даже когда не рядом", — признавалась Симоньян.

Кеосаян решил уйти от актрисы Хмельницкой и перебрался за МКАД, жить с пропагандисткой Симоньян.

Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину
Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

Маргарита Симоньян родила от Кеосаяна ребенка еще до официального развода режиссера, в 2013-м. Она также рассказывала, что первые месяцы беременности была серьезная угроза выкидыша. Однако девочка Марьяна все же появилась на свет.

Дети Симоньян и Кеосаяна
Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram

Спустя пять месяцев Маргарита снова забеременела, и уже в сентябре 2014-го родила мальчика Баграта. Благодаря Симоньян, Тигран разрывался между двумя семьями, ведь в первой семье, из которой его увела пропагандистка, тоже был маленький ребенок.

В 2019-м году Симоньян родила еще одного ребенка Кеосаяну - дочь Маро. Более того, она также была беременна и в четвертый раз, но у нее случился выкидыш.

Дети Симоньян и Кеосаяна
Дети Симоньян и Кеосаяна / Instagram

Поженилась пара пропагандистов лишь в 2022 году.

Интересно, что российская актриса Алена Хмельницкая не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину. Путинист Кеосаян весной 2023 года пришел на шоу к коллеге-путинисту Корчевникову, где высказался в адрес бывшей жены.

"Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит", — говорил покойный путинист.

Напомним, Главред писал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста, российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Недавно стало известно, что Маргарите Симоньян диагностировали рак и удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба и одного из виновников военного вторжения России в Украину - Владимира Соловьева.

О персоне: Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама".

В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон.

Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян новости шоу бизнеса
