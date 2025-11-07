Известный певец-путинист стал жертвой поддержки Путина

В Италии начались протесты против выступления российского певца-путиниста.

Российскому оперному певцу перекрыли кислород / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/sevastopoltheatre

Российский баритон Ильдар Абдразаков поплатился за свою поддержку российского террориста Путина.

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, артист не будет петь "Дон Жуана" в веронской Арена-ди-Верона в январе следующего года. Все произошло после того, как фонд амфитеатра выступил против него, обвинив в его пропутинской позиции.

Теперь певцу придется выступать в России / Фото Instagram/sevastopoltheatre

"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", которая будет показана в веронском театре Филармонико с 18 по 25 января 2026 года", — говорится в кратком заявлении фонда "Арена-ди-Верона" в ответ на протесты против выступления российского баритона, который считается близким к Путину.

О персоне: Ильдар Абдразаков Ильдар Абдраза́ков — российский оперный певец (бас). Заслуженный артист РФ. Победитель 3-го сезона шоу "Маска" на пропагандистском НТВ.

