Российский баритон Ильдар Абдразаков поплатился за свою поддержку российского террориста Путина.
Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, артист не будет петь "Дон Жуана" в веронской Арена-ди-Верона в январе следующего года. Все произошло после того, как фонд амфитеатра выступил против него, обвинив в его пропутинской позиции.
"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", которая будет показана в веронском театре Филармонико с 18 по 25 января 2026 года", — говорится в кратком заявлении фонда "Арена-ди-Верона" в ответ на протесты против выступления российского баритона, который считается близким к Путину.
О персоне: Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдраза́ков — российский оперный певец (бас). Заслуженный артист РФ. Победитель 3-го сезона шоу "Маска" на пропагандистском НТВ.
