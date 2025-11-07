Укр
Известный певец-путинист стал жертвой поддержки Путина

Алена Кюпели
7 ноября 2025, 20:11
В Италии начались протесты против выступления российского певца-путиниста.
Российскому оперному певцу перекрыли кислород
Российскому оперному певцу перекрыли кислород / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/sevastopoltheatre

Кратко:

  • Почему отменили концерты Абдразакова
  • В какой опере он не выступит

Российский баритон Ильдар Абдразаков поплатился за свою поддержку российского террориста Путина.

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, артист не будет петь "Дон Жуана" в веронской Арена-ди-Верона в январе следующего года. Все произошло после того, как фонд амфитеатра выступил против него, обвинив в его пропутинской позиции.

Теперь певцу придется выступать в России
Теперь певцу придется выступать в России / Фото Instagram/sevastopoltheatre

"Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", которая будет показана в веронском театре Филармонико с 18 по 25 января 2026 года", — говорится в кратком заявлении фонда "Арена-ди-Верона" в ответ на протесты против выступления российского баритона, который считается близким к Путину.

Ранее Главред писал о том, что бывшие друзья певицы Таисии Повалий, которые на разных этапах жизни помогали ей строить карьеру, продолжают раскрывать настоящее лицо предательницы Украины.

Ранее также украинская певица Камалия поделилась неожиданными событиями, которые касаются ее семьи.

О персоне: Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдраза́ков — российский оперный певец (бас). Заслуженный артист РФ. Победитель 3-го сезона шоу "Маска" на пропагандистском НТВ.

