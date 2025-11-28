Известный российский артист ушел в армию РФ - где он будет служить

Рэпер Макан явился в военкомат.

Макан ушел в армию РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

Рэпер Макан получил повестку в армию РФ

Где он будет служить

Известный российский рэпер Макан явился в московский военкомат. Ранее путинист проигнорировал шесть повесток, но под угрозой преследований все-таки решил присоединиться к оккупационной армии РФ, сообщают пропагандистские росСМИ.

Макану долгое время удавалось уклоняться от военной службы — ему грозило уголовное дело и блокировка счетов. Когда в СМИ появилась информация о том, что репера задержали правоохранители, он вышел на связь в соцсетях и заявил, что уже явился в военкомат и пойдет служить.

Макан явился в военкомат / фото: instagram.com, Макан

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате. Идем служить", — написал он.

Теперь Макан прибыл в военкомат, чтобы начать военную службу в террористической армии РФ. Он избегал фанатов и журналистов. По данным СМИ, артист был признан полностью годным к военной службе.

Где будет служить Макан / фото: instagram.com, Макан

Также раскрывается, в какие военные подразделения могут распределить путиниста. Одним из самых вероятных вариантов называют центр спецназначения "Витязь" — элитное подразделение Росгвардии, которое принимало активное участие в войне против Украины. По сообщениям Reuters, именно спецназовцы "Витязя" участвовали в оккупации Бучи в 2022 году.

Тем временем Росгвардия выложила первое фото Макана в военной форме. Он прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.

Макан вступил в Росгвардию / фото: t.me/RosgvardOfficial

О персоне: Макан Макан (Андрей Косолапов) - российский рэпер и автор песен, боксер. Родился 6 сентября 2002 года в Москве. После полномасштабного вторжения России в Украину Макан опубликовал в Instagram сообщение в стиле "миру мир", не высказав чёткой позиции по войне. В декабре 2023 года россиский стриминговый сервис признал Макана артистом года, а его альбом "12" признан альбомом года. В 2023 году в рейтинге Apple Music Топ-100 Украины на третьем месте оказалась его музыкальная композиция "Asphalt 8".

