Известный российский фигурист собрал семью и срочно покинул Россию

Роман Костомаров собрал жену, детей, а также свою мать и вывез их из террористической России.

Костомаров сбежал из России / Кололаж Главред, фото РИА новости, peterburg2

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который лишился конечностей из-за перенесенной инфекции, срочно покинул террористическую Россию вместе со своей женой и детьми.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Сообщается, что Костомаров отправился на длительный отдых после тяжелых будней в России, большого количества операций и ампутации.

Оказалось, что свое семейство фигурист вывез в место паломничества всех россиян - в Дубай. Компанию ему составили супруга Оксана Домнина, мама Валентина, а также дети — дочь Анастасия и сын Илья.

Роман Костомаров / Фото Известия

Костомаров и его ампутации

Роман Костомаров, который поддерживает захватническую войну России против Украины долгое время находился в тяжелом состоянии и перенес несколько ампутаций.

Романа также несколько раз подключали к ИВЛ и ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

О персоне: Роман Костомаров Костомаров Роман - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при и трёхкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович. Поддерживает военное вторжение России в Украину.

