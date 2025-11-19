Известный российский фигурист собрал семью и срочно покинул Россию

Кратко:
- Куда отправился Костомаров
- Почему он решил бежать из РФ
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который лишился конечностей из-за перенесенной инфекции, срочно покинул террористическую Россию вместе со своей женой и детьми.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Сообщается, что Костомаров отправился на длительный отдых после тяжелых будней в России, большого количества операций и ампутации.
Оказалось, что свое семейство фигурист вывез в место паломничества всех россиян - в Дубай. Компанию ему составили супруга Оксана Домнина, мама Валентина, а также дети — дочь Анастасия и сын Илья.
Костомаров и его ампутации
Роман Костомаров, который поддерживает захватническую войну России против Украины долгое время находился в тяжелом состоянии и перенес несколько ампутаций.
Романа также несколько раз подключали к ИВЛ и ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.
О персоне: Роман Костомаров
Костомаров Роман - российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при и трёхкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.
В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович. Поддерживает военное вторжение России в Украину.
