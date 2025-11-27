"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

Вы узнаете:
Известная турецкая актриса Ханде Эрчел в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность террористической РФ. Она посетила Москву в рамках промоушена своего нового проекта и устроила там вечеринку в честь дня рождения, кадры с которой опубликовала в Instagram.
Ханде отпраздновала свое 32-летие в одном из ресторанов столицы страны-агрессора. На снимках видно, как она задувает свечи на праздничном торте. К карусели фото актриса прикрепила и снимок вида на ночной Кремль.
"Это моя вечерика" — написала Эрчел под подборкой снимков из Москвы.
Но знаменитость решила не ограничиваться этим и дополнительно рассыпалась в комплиментах россиянам.
"Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", — высказалась Ханде, даже перейдя на русский язык.
Пользователи сети не остались равнодушными к таким излияниям любви к стране оккупантов. Под постами актрисы появилось множество комментариев о преступлениях РФ. Ее действия назвали позорными и очередным "пробитием дна".
"Какое дно"
"Позор! Россия убивает невинных людей в Украине каждый день"
"Буквально худшее место, чтобы праздновать свой день рождения. Как в грязи искупаться"
Ханде Эрчел - визиты в РФ
Актриса Ханде Эрчел не впервые посещает террористическую РФ. Ранее в Москве прошел предпоказ романтического фильма "Оставь это ветру". На премьеру появились исполнители главных ролей - актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Кроме обсуждения фильма актриса заявила, что хочет погулять по Красной площади, так как ее заинтересовали виды столицы страны-агрессора.
О персоне: Ханде Эрчел
Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.
