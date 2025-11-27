Укр
"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

Кристина Трохимчук
27 ноября 2025, 16:36
Звезда "Постучись в мою дверь" разочаровала украинских фанатов.
Ханде Эрчел приехала в РФ
Ханде Эрчел приехала в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ханде Эрчел

Вы узнаете:

  • Ханде Эрчел в очередной раз приехала в РФ
  • Актриса закатила вечеринку в честь для рождения
  • Как отреагировали украинские фанаты

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность террористической РФ. Она посетила Москву в рамках промоушена своего нового проекта и устроила там вечеринку в честь дня рождения, кадры с которой опубликовала в Instagram.

Ханде отпраздновала свое 32-летие в одном из ресторанов столицы страны-агрессора. На снимках видно, как она задувает свечи на праздничном торте. К карусели фото актриса прикрепила и снимок вида на ночной Кремль.

Ханде Эрчел в Москве
Ханде Эрчел - день рождения в Москве / фото: instagram.com, Ханде Эрчел

"Это моя вечерика" — написала Эрчел под подборкой снимков из Москвы.

Но знаменитость решила не ограничиваться этим и дополнительно рассыпалась в комплиментах россиянам.

"Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", — высказалась Ханде, даже перейдя на русский язык.

Ханде Эрчел на Красной площади
Ханде Эрчел на Красной площади / фото: instagram.com, Ханде Эрчел

Пользователи сети не остались равнодушными к таким излияниям любви к стране оккупантов. Под постами актрисы появилось множество комментариев о преступлениях РФ. Ее действия назвали позорными и очередным "пробитием дна".

"Какое дно"

"Позор! Россия убивает невинных людей в Украине каждый день"

"Буквально худшее место, чтобы праздновать свой день рождения. Как в грязи искупаться"

Комментарии под постом Ханде Эрчел
Комментарии под постом Ханде Эрчел / фото: instagram.com, Ханде Эрчел

Ханде Эрчел - визиты в РФ

Актриса Ханде Эрчел не впервые посещает террористическую РФ. Ранее в Москве прошел предпоказ романтического фильма "Оставь это ветру". На премьеру появились исполнители главных ролей - актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Кроме обсуждения фильма актриса заявила, что хочет погулять по Красной площади, так как ее заинтересовали виды столицы страны-агрессора.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец KHAYAT рассказал о своем решении принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2026 и тонко потроллил свою колегу Jerry Heil. Также KHAYAT рассказал, для чего решил попробовать свои силы в четвертый раз.

Также российскую певицу Аллу Пугачеву могут лишить права собственности на участок у ее поместья в Солнечногорске. По мнению Росводресурса, Примадонна незаконно использует прибрежную территорию у своего участка, а документов на постройку у Аллы не было.

О персоне: Ханде Эрчел

Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.

