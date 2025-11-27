"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

Звезда "Постучись в мою дверь" разочаровала украинских фанатов.

https://glavred.info/starnews/kakoe-dno-hande-erchel-zakatila-vecherinku-v-moskve-i-priznalas-v-lyubvi-k-rf-10719347.html Ссылка скопирована

Ханде Эрчел приехала в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ханде Эрчел

Вы узнаете:

Ханде Эрчел в очередной раз приехала в РФ

Актриса закатила вечеринку в честь для рождения

Как отреагировали украинские фанаты

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность террористической РФ. Она посетила Москву в рамках промоушена своего нового проекта и устроила там вечеринку в честь дня рождения, кадры с которой опубликовала в Instagram.

Ханде отпраздновала свое 32-летие в одном из ресторанов столицы страны-агрессора. На снимках видно, как она задувает свечи на праздничном торте. К карусели фото актриса прикрепила и снимок вида на ночной Кремль.

видео дня

Ханде Эрчел - день рождения в Москве / фото: instagram.com, Ханде Эрчел

"Это моя вечерика" — написала Эрчел под подборкой снимков из Москвы.

Но знаменитость решила не ограничиваться этим и дополнительно рассыпалась в комплиментах россиянам.

"Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", — высказалась Ханде, даже перейдя на русский язык.

Ханде Эрчел на Красной площади / фото: instagram.com, Ханде Эрчел

Пользователи сети не остались равнодушными к таким излияниям любви к стране оккупантов. Под постами актрисы появилось множество комментариев о преступлениях РФ. Ее действия назвали позорными и очередным "пробитием дна".

"Какое дно"

"Позор! Россия убивает невинных людей в Украине каждый день"

"Буквально худшее место, чтобы праздновать свой день рождения. Как в грязи искупаться"

Комментарии под постом Ханде Эрчел / фото: instagram.com, Ханде Эрчел

Ханде Эрчел - визиты в РФ

Актриса Ханде Эрчел не впервые посещает террористическую РФ. Ранее в Москве прошел предпоказ романтического фильма "Оставь это ветру". На премьеру появились исполнители главных ролей - актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Кроме обсуждения фильма актриса заявила, что хочет погулять по Красной площади, так как ее заинтересовали виды столицы страны-агрессора.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец KHAYAT рассказал о своем решении принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2026 и тонко потроллил свою колегу Jerry Heil. Также KHAYAT рассказал, для чего решил попробовать свои силы в четвертый раз.

Также российскую певицу Аллу Пугачеву могут лишить права собственности на участок у ее поместья в Солнечногорске. По мнению Росводресурса, Примадонна незаконно использует прибрежную территорию у своего участка, а документов на постройку у Аллы не было.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ханде Эрчел Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред