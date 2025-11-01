Укр
Леся Никитюк поделилась важнейшим событием и раскрыла имя сына

Алена Кюпели
1 ноября 2025, 20:03
34
Ведущая Леся Никитюк показала, как прошло таинство крещения.
Леся Никитюк
Леся Никитюк покрестила своего малыша / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

  • Как выглядела Никитюк
  • Как она назвала сына

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась важным событием и рассказала, как оно прошло.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. По словам ведущей, она крестила своего сына и даже раскрыла его имя.

видео дня
Леся Никитюк крестила сына
Леся Никитюк крестила сына / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Друзья, ну вы уже знаете имя нашего маленького кентавра. Оскар, Осик – очень прикольный тип, обязательно вас познакомим! На днях мы крестили малыша и дали ему еще одно имя, которое знаем только мы и его крестные, которых мы очень любим, уважаем и рады, что у малыша будет на кого равняться", - оставила маленький секрет Никитюк.

Леся Никитюк крестила сына
Леся Никитюк крестила сына / Фото Instagram/lesia_nikituk

Она также посетовала на то, что ей не говорили, как же это круто кого-то крестить. "Что же вы девушки родили, крестили, растили и не рассказывали мне как это круто, какая это любовь-любовная", - в шутку возмутилась она.

Леся Никитюк крестила сына
Леся Никитюк крестила сына / Фото Instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк крестила сына
Леся Никитюк крестила сына / Фото Instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк крестила сына
Леся Никитюк крестила сына / Фото Instagram/lesia_nikituk

Ранее Главред рассказывал, что украинская известная ведущая Леся Никитюк рассказала о своем женихе-военнослужащем Дмитрии Бабчуке. Звезда заявила, что самые дорогие ценности - это человеческие, а не материальные, и именно такое видение соединило ее с женихом.

Также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики". Дарья с недовольством отнеслась к тому, что в кино снимают непрофессиональных актеров, и привела в пример Никитюк.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ продвинулись на пяти направлениях фронта, а враг "топчется" на одном - ISW

06:10

Покровск и не только: как Путин просчиталсямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках двух коллег за 31 секунду

