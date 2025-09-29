Предательницу Украины догнали последствия некачественной косметологии.

Таисия Повалий увлеклась косметологическими процедурами / коллаж: Главред, скрин из видео: instagram.com, Таисия Повалий, росСМИ

Таисия Повалий столкнулась с последствиями "уколов красоты"

Какие изменения внешности ждут певицу

Предательница Украины певица Таисия Повалий пожаловалась российским пропагандистам на некачественные косметические процедуры, которые уже не спасают ее лицо от старения. Повалий рассказала росСМИ, с какими последствиями она столкнулась, желая быть привлекательной для публики страны-агрессора.

Таисия поделилась с журналистами, что она скоро пойдет делать уколы ботокса. Жизнь ничему не научила запроданку — предыдущие процедуры окончились плачевно. Препарат, который укололи Повалий, перестал действовать и морщины снова вернулись.

Таисия Повалий рассказала о неудачной процедуре / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Я уколы собираюсь идти делать. У меня ботокс разошелся", — сообщила артистка.

Повалий давно известна своей любовью к косметическим процедурам — она начала перекраивать свое лицо уже давно и менялась до неузнаваемости. Как призналась сама певица, она готова терпеть любую боль, чтобы снова выходить на сцену молодой.

Таисия Повалий о реакции мужа на косметологию / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Конечно, больно, а что делать?", — пожаловалась предательница Украины.

Артистка заявила, что муж не против ее косметологических экспериментов. Более того, сам ее возит на процедуры в клиники.

"Муж нормально реагирует. Он с удовольствием меня возит на уколы красоты", — рассказала певица.

Таисия Повалий изменила внешность до неузнаваемости / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Раньше Повалий призналась, что сама не знала, какие препараты кололи ей в начале своего косметологического пути. Певица пострадала от некачественных препаратов, но не остановилась и продолжила себя менять до неузнаваемости.

"Я давно живу. Когда появились первые частные клиники, они сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, в первых рядах шли", — поделилась Таисия.

