Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

Таисия Повалий рассказала, кто из семьи поддержал Украину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Предательница Украины Таисия Повалий приоткрыла семейную тайну о том, кто в первые дни полномасштабного вторжения РФ просил ее поддержать родную страну и встать на сторону добра. Со слезами на глазах артистка рассказала об этом росСМИ.

Оказалось, что уговаривал певицу ее единственный сын. В тот момент он находился с матерью в Москве и собирался лететь вместе с ней в Киев. По словам Повалий, Денис умолял ее не верить российской пропаганде и поддержать украинцев, но она осталась глуха к его просьбам. Свой выбор певица объяснила страхом, что в Украине ее якобы ждала тюрьма.

"В Киеве меня ждала бы очень сложная жизнь, и я могла бы оказаться в тюрьме. Сын Денис тогда говорил мне, что я должна была высказаться за Украину, как все тогда. Мы тогда были в Москве. Мне казалось, что я одна была против. Я говорила: "Ты знаешь мои принципы, и я никогда не пойду против себя", — надавила на жалость Повалий.

Таисия Повалий - отношения с сыном / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Предательница добавила, что несмотря на разногласия, она "любит сына", но считает его "обработанным" пропагандой. При этом Повалий уверяет, что позволяет Денису иметь собственное мнение, хотя надеется, что оно скоро изменится.

"Знаю, что он прозреет. Его обработали. Я с ним эту тему не обсуждала. Не хочу погружаться. Молюсь за него. Он болеет за Украину, живет в Испании. Он занимается музыкой: пишет и делает аранжировки, поет. Очень добрый. Но на него имеют негативное влияние мои враги", — заявила путинистка.

Ранее Главред сообщал, какие последствия ждали Таисию Повалий за предательство Украины. Певица рассказала, сколько имущества у нее отобрали и как она начинала жизнь с нуля в стране-агрессоре РФ.

Также ранее сообщалось, что единственный сын предательницы Украины Таисии Повалий музыкант Денис Повалий, известный своими противоречивыми заявлениями, ведет спокойную жизнь за границей. В Instagram он поделился кадрами из Испании.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

