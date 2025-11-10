"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицы

На концерте Светланы Лободы пара из РФ начала драку с украинками.

https://glavred.info/starnews/loboda-otgrebla-rossiyane-nabrosilis-na-ukrainok-vo-vremya-koncerta-pevicy-10714097.html Ссылка скопирована

Светлана Лобода - драка на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода, скрин из видео

Вы узнаете:

На концерте Светланы Лободы случилась драка

Как произошел конфликт

На концерте украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе произошла потасовка между несколькими украинками и парой из террористической РФ. Кадры драки публикуют посетители концерта в TikTok.

Во время выступления Лободы пара из России начала громко ругаться между собой. В разгар ссоры россиянин толкнул украинку, которая также пришла послушать певицу. После сделанного замечания мужчина вышел из себя и начал грубо отвечать, хвастаясь своим российским гражданством.

видео дня

Світлана Лобода - концерт в Кишиневе / фото: instagram.com, Світлана Лобода

"Украинцы должны слушать концерт у себя в стране", — передала слова гражданина страны-агрессора поклонница Лободы.

Конфликт быстро перерос в потасовку. Сначала россиянин ударил одну из женщин, а затем в драку вмешалась и его спутница. По словам свидетелей, россияне вели себя крайне агрессивно и не стеснялись применять силу к окружающим.

Світлана Лобода - скандал / фото: instagram.com, Світлана Лобода

"Мужчина со всеми конфликтовал. Его кто-то сзади ударил, он подумал, что это моя подруга, которая стояла рядом, и ударил ее. Я достала телефон, чтобы иметь какие-то доказательства, взяла его за "шкурку" и сказала выходить оттуда или – в полицию. За это получила от его "женщины" по лицу", — рассказала пострадавшая.

Произошедшее вызвало смешанную реакцию у пользователей сети. Некоторые комментаторы начали шутить, что блондинка на видео, которую схватили за волосы, — это сама Лобода. Другие же задались вопросом, что на концерте такой неоднозначной персоны, как Светлана, делают украинки.

"Для чего вы ходите на концерты той коллаборационистки? Неужели у вас нет какой-то элементарной солидарности с людьми, которые в войну остались в Украине?"

"Надеюсь, это не Лободу за косы"

"Лобода отгребла?"

"В нем 40 градусов минимум"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что запроданка Регина Тодоренко пожаловалась на состояние своей фигуры после родов. Телеведущая призналась, что осталась недовольна внешним видом своего живота после рождения третьего сына и боится, что не сможет быстро прийти в форму.

Также исполнительница хита "Парова машина" Ярина Квасний добровольно вступила в ряды ВСУ. 23-летняя звезда TikTok служит в Первом отдельном медицинском батальоне. Девушка не имеет медицинского образования, поэтому занимается эвакуацией раненых и их сопровождением.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред