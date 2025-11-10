"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицы

Вы узнаете:
- На концерте Светланы Лободы случилась драка
- Как произошел конфликт
На концерте украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе произошла потасовка между несколькими украинками и парой из террористической РФ. Кадры драки публикуют посетители концерта в TikTok.
Во время выступления Лободы пара из России начала громко ругаться между собой. В разгар ссоры россиянин толкнул украинку, которая также пришла послушать певицу. После сделанного замечания мужчина вышел из себя и начал грубо отвечать, хвастаясь своим российским гражданством.
"Украинцы должны слушать концерт у себя в стране", — передала слова гражданина страны-агрессора поклонница Лободы.
Конфликт быстро перерос в потасовку. Сначала россиянин ударил одну из женщин, а затем в драку вмешалась и его спутница. По словам свидетелей, россияне вели себя крайне агрессивно и не стеснялись применять силу к окружающим.
"Мужчина со всеми конфликтовал. Его кто-то сзади ударил, он подумал, что это моя подруга, которая стояла рядом, и ударил ее. Я достала телефон, чтобы иметь какие-то доказательства, взяла его за "шкурку" и сказала выходить оттуда или – в полицию. За это получила от его "женщины" по лицу", — рассказала пострадавшая.
Произошедшее вызвало смешанную реакцию у пользователей сети. Некоторые комментаторы начали шутить, что блондинка на видео, которую схватили за волосы, — это сама Лобода. Другие же задались вопросом, что на концерте такой неоднозначной персоны, как Светлана, делают украинки.
@yulia_glvn Концерт Лободи в Кишиневі пройшов незабутньо ??#концерт#кишеневмолдова#лобода#лободакишинев @Настюшаа?? @darling.katee ♬ оригинальный звук - Yulia_glvn
"Для чего вы ходите на концерты той коллаборационистки? Неужели у вас нет какой-то элементарной солидарности с людьми, которые в войну остались в Украине?"
"Надеюсь, это не Лободу за косы"
"Лобода отгребла?"
"В нем 40 градусов минимум"
О персоне: Светлана Лобода
Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.
