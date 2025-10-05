Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Никитюк показала семейную прогулку с Дмитрием Бабчуком.

Леся Никитюк муж - ведущая показала фото с Дмитрием Бабчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Леся Никитюк поделилась свежими фото

Ведущая показала, как проводит выходной с женихом и сыном

За последний год жизнь Леси Никитюк кардинально изменилась: октябре она представила своего партнера, военного Дмитрия Бабчука. Далее последовали помолвка, беременность и рождение долгожданного первенца.

Из-за военной службы возлюбленного ведущей не часто удается провести время вместе с ним и сыном. Однако каждый такой момент Леди Ле ценит, как сокровище. И охотно делится им в своем блоге в Instagram.

Так Никитюк недавно опубликовала редкое сэлфи с Бабчуком во время их прогулки с малышом на свежем воздухе. Леся и Дмитрий позировали практически в парных образах. Позже звездная мама показала свой стильный лук целиком, позируя рядом с коляской.

Леся Никитюк муж - ведущая показала фото с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк сейчас - свежее фото ведущей / instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

