После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

Анна Подгорная
19 августа 2025, 11:50обновлено 19 августа, 12:27
113
Андрей и Богдана Жупанины раскрыли пол и имя ребенка.
Андрей Жупанин, Богдана Тарасик
Андрей Жупанин жена - Богдана Тарасик родила первенца / коллаж: Главред, фото: facebook.com/andrii.zhupanyn, facebook.com/bogdana.tarasyk

Кратко:

  • Богдана Тарасик сообщила, что стала мамой
  • Она показала ребенка от Андрея Жупанина

Народный депутат Андрей Жупанин и украинская модель и Мисс Украина Интернешнл-2018 Богдана Тарасик (Жупанина) впервые стали родителями. 14 августа у пары родилась дочь, которую назвали Даяна.

"Добро пожаловать домой, наша маленькая девочка", - написала счастливая мама в своем блоге в Instagram. Она также опубликовала первые фото с малышкой, хотя ее лицо пара пока скрывает.

видео дня

Андрей и Богдана Жупанины поженились осенью 2023 года, а год спустя обвенчались на романтической церемонии. Для обоих супругов Даяна - первый ребенок.

Богдана Жупанина с дочерью
Андрей Жупанин жена - Богдана Тарасик родила первенца / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Богдана Жупанина с дочерью
Андрей Жупанин жена - Богдана Тарасик родила первенца / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Богдана Жупанина с дочерью
Андрей Жупанин жена - Богдана Тарасик родила первенца / instagram.com/bohdana_zhupanyna

Напомним, в июле квартира Жупаниных в Киев попала под обстрел. "Не думала, что на 9 месяце беременности буду разбирать остатки своей квартиры - той самой, которая сегодня появилась во всех медиа. Моя мама выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие. Ее сознательное решение - прятаться - спасло ей жизнь. Пожалуйста, не испытывайте судьбу. Спускайтесь в укрытие. Это может спасти и вас", - писала Богдана в своем блоге под кадрами разрушенного жилища.

Квартира Богданы Тарасик
Руины квартиры Жупаниных / instagram.com/bohdana_zhupanyna

Ранее Главред рассказывал, что ведущая 1+1 Наталья Островская засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы. Звезда замужем уже семь лет, но до сих пор поклонники не знают, как выглядит ее избранник.

Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери, пятилетней Софии, во время совместной прогулки.

О персоне: Андрей Жупанин

Андрей Жупанин - украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва, партия "Слуга народа". Автор и ведущий собственного YouTube-канала "Андрей Жупанин", созданного для популяризации украинской энергетики, сообщает Википедия.

