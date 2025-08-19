После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

Кратко:
- Богдана Тарасик сообщила, что стала мамой
- Она показала ребенка от Андрея Жупанина
Народный депутат Андрей Жупанин и украинская модель и Мисс Украина Интернешнл-2018 Богдана Тарасик (Жупанина) впервые стали родителями. 14 августа у пары родилась дочь, которую назвали Даяна.
"Добро пожаловать домой, наша маленькая девочка", - написала счастливая мама в своем блоге в Instagram. Она также опубликовала первые фото с малышкой, хотя ее лицо пара пока скрывает.
Андрей и Богдана Жупанины поженились осенью 2023 года, а год спустя обвенчались на романтической церемонии. Для обоих супругов Даяна - первый ребенок.
Напомним, в июле квартира Жупаниных в Киев попала под обстрел. "Не думала, что на 9 месяце беременности буду разбирать остатки своей квартиры - той самой, которая сегодня появилась во всех медиа. Моя мама выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие. Ее сознательное решение - прятаться - спасло ей жизнь. Пожалуйста, не испытывайте судьбу. Спускайтесь в укрытие. Это может спасти и вас", - писала Богдана в своем блоге под кадрами разрушенного жилища.
О персоне: Андрей Жупанин
Андрей Жупанин - украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва, партия "Слуга народа". Автор и ведущий собственного YouTube-канала "Андрей Жупанин", созданного для популяризации украинской энергетики, сообщает Википедия.
