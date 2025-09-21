Начали кричать друг на друга - королевский прием Трампа закончился скандалом

Прием для более 160 гостей, включая Трампа, едва не обернулся скандалом из-за действий представителей американской стороны, указывают СМИ.

Королевский прием Трампа в Британии закончился скандалом - что произошло / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

Во время приема Трампа в королевском замке возник скандал во время приема Трампа

Возникла ссора между поварами и Секретной службой США

Роскошный банкет в Виндзорском замке в честь Дональда Трампа в рамках его визита в Великобританию едва не закончился скандалом, ведь за кулисами вечера развернулся напряженный спор между королевскими поварами и агентами Секретной службы США. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на источники.

Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией присутствовали на торжественном ужине, который для них организовали король Чарльз, принц Уильям и принцесса Кейт. Мероприятие собрало в зале Святого Георгия 160 почетных гостей, среди которых были дипломаты и ведущие бизнесмены по обе стороны Атлантики.

Праздник прошел в атмосфере традиционного королевского великолепия, однако, по сообщениям, за кулисами едва не возникла напряженность из-за инцидента на кухне. Очевидцы утверждают, что между охраной президента и королевскими поварами, которые готовили угощения, произошел спор.

Несколько агентов вошли на кухню, чтобы проконтролировать приготовление блюд и попробовать их перед подачей, что считалось необходимой мерой безопасности. В то же время такое присутствие вызвало смущение у персонала.

"Банкет в главном зале прошел с большим успехом, но за кулисами происходили беспорядки. Между поварами, которые готовили блюда, и командой охраны США, ответственной за защиту президента и его окружения, вспыхнуло напряжение. Повара, которые работали над безупречной сервировкой трех блюд, были раздражены тем, что агенты Секретной службы США неоднократно проверяли и даже пробовали все блюда", - пояснил источник в королевском окружении.

Официальные представители дворца отрицали любые конфликты, отметив теплые и конструктивные отношения с американской стороной и назвав слухи об эмоциональном инциденте безосновательными. В то же время анонимный источник описал ситуацию как эскалацию. Отмечается, что от тихого недовольства она переросла в громкий спор на повышенных тонах с обеих сторон.

"Потребовалось несколько минут, чтобы страсти утихли и кухня вернулась к своему привычному ритму. Гости в зале ничего не заметили, но на кухне это было невозможно не заметить", - говорится в материале.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибыли с официальным визитом в Великобританию. В Instagram-аккаунте королевской семьи опубликовали фото, на котором король Чарльз и королева Камилла приветствуют президентскую чету США. Снимок приобрел символичность, ведь первые леди выбрали наряды в цветах украинского флага.

Во время визита Трамп не скрывал восхищения красотой Кейт Миддлтон. Во время рукопожатия он обратился к улыбающейся принцессе словами: "Ты прекрасна, так прекрасна".

О персоне: король Чарльз III Чарльз III - король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восшествия на престол в 2022 году. Как наследник престола, он ожидал его дольше всех в истории Великобритании: он был самым долгим принцем Уэльским, носящим этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

