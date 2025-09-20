"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футбола

Сын Елены Кравец встретил любимого футболиста Андрея Ярмоленко.

Елена Кравец с сыном Иваном встретились с Андреем Ярмоленко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец, Андрей Ярмоленко

Украинская актриса Елена Кравец поделилась трогательным моментом из жизни своего сына Ивана. Парень занимается футболом и наконец-то встретился со своим кумиром - известным украинским футболистом Андреем Ярмоленко. Кадры этого события актриса опубликовала в своем Instagram.

На видео видно, как Ярмоленко встретился с юными спортсменами. Ребята выстроились в очередь, чтобы получить автограф от звезды футбола. Сын Кравец также подошел к Андрею и попросил подписать ему чехол от телефона, на что футболист охотно согласился.

Андрей Ярмоленко дал автограф сыну Елены Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

"Мама, я теперь этот чехол с автографом навсегда сохраню", - поделился эмоциями Иван.

Елена Кравец поблагодарила спортсмена за внимание к детям и за счастливые воспоминания, которые останутся с ними надолго.

"Спасибо вам за этот восторг", - написала Кравец.

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд Высшей лиги КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год участвовала в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

