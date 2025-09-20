"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футбола

Вы узнаете:
- Сын Елены Кравец встретился с Андреем Ярмоленко
- Как прошла встреча футболиста с фанатом
Украинская актриса Елена Кравец поделилась трогательным моментом из жизни своего сына Ивана. Парень занимается футболом и наконец-то встретился со своим кумиром - известным украинским футболистом Андреем Ярмоленко. Кадры этого события актриса опубликовала в своем Instagram.
На видео видно, как Ярмоленко встретился с юными спортсменами. Ребята выстроились в очередь, чтобы получить автограф от звезды футбола. Сын Кравец также подошел к Андрею и попросил подписать ему чехол от телефона, на что футболист охотно согласился.
"Мама, я теперь этот чехол с автографом навсегда сохраню", - поделился эмоциями Иван.
Елена Кравец поблагодарила спортсмена за внимание к детям и за счастливые воспоминания, которые останутся с ними надолго.
"Спасибо вам за этот восторг", - написала Кравец.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Елена Кравец поделилась с поклонниками чувственной фотосессией. Фанаты увидели Кравец в новом образе: пальто, слегка растрепанные волосы, голые плечи и загадочная улыбка. Таким образом актриса встретила осень.
Также Елена Кравец удивила кардинальной сменой имиджа. В Instagram Кравец появилось видео, на котором она позирует с пышной гривой мелких кудрей. Елена отметила, что смена ее имиджа обусловлена съемками в новом шоу.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд Высшей лиги КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год участвовала в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
