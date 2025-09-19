Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

Кратко:
- Как выглядит Кучеренко в купальнике
- Какой спорт она рекомендует
Модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с популярным телеведущим Дмитрием Комаровым, показала, что делает ее фигуру такой прекрасной.
На своей странице в Instagram, она показала свое фото в купальнике возле бассейна и сделала неожиданное признание.
"Без грима, без фильтров и без лишних мыслей. Бассейн смывает абсолютно все). Тот вид спорта, который сейчас больше всего влияет на мою форму: и физическую, и ментальную", - рассказывает телеведущая.
По ее словам, она старается тренироваться трижды в неделю, по 2 км. "Люблю сама себе ставить задачу на эту дистанцию. Получается, что за тренировку сжигается около 400 ккал", - делится Кучеренко.
Знаменитость также добавляет, что часто во время плавания ей в голову приходят неожиданные креативные идеи. "Бывает, мне не хочется лезть в воду. Но ни разу я не пожалела о еще одном часе плавания", - говорит она.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что Александра Кучеренко неожиданно заговорила о расставании. Телеведущая попрощалась с летом и выложила яркие фотографии, поделившись с поклонниками своими лучшими луками.
Также Александра Кучеренко порадовала фанатов фотографиями из своего путешествия в Одессу. Модель поздравила свой любимый город с днем рождения и выложила фотографии со своей любимой локации.
Вас также может заинтересовать:
- "Вот мы и встретились": Александра Кучеренко заинтриговала тайной встречей
- Кучеренко показалась без грамма макияжа и показала "индивидуальность"
- "Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред