Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

Александра Кучеренко раскрыла секрет красоты / Коллаж Главред, фото Instagram/aakucherenko

Как выглядит Кучеренко в купальнике

Какой спорт она рекомендует

Модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с популярным телеведущим Дмитрием Комаровым, показала, что делает ее фигуру такой прекрасной.

На своей странице в Instagram, она показала свое фото в купальнике возле бассейна и сделала неожиданное признание.

Кучеренко о фигуре / фото Instagram/aakucherenko

"Без грима, без фильтров и без лишних мыслей. Бассейн смывает абсолютно все). Тот вид спорта, который сейчас больше всего влияет на мою форму: и физическую, и ментальную", - рассказывает телеведущая.

По ее словам, она старается тренироваться трижды в неделю, по 2 км. "Люблю сама себе ставить задачу на эту дистанцию. Получается, что за тренировку сжигается около 400 ккал", - делится Кучеренко.

Кучеренко о своем теле / фото Instagram/aakucherenko

Знаменитость также добавляет, что часто во время плавания ей в голову приходят неожиданные креативные идеи. "Бывает, мне не хочется лезть в воду. Но ни разу я не пожалела о еще одном часе плавания", - говорит она.

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

