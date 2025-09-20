Укр
У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

Алена Кюпели
20 сентября 2025, 09:37
90
Тодоренко пожаловалась на врача, который поставил ей неутешительный диагноз.
Запроданка Тодоренко пожаловалась на врачей
Запроданка Тодоренко пожаловалась на врачей

Кратко:

  • О чем рассказала Тодоренко
  • Как она относится к медсестрам и врачам

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а сейчас предательница Украины, рассказала о том, как оказалась на грани из-за здоровья своего нерожденного ребенка.

По ее словам, она сейчас находится на 42 неделе беременности и пришла на обычное КТГ. Однако, медсестры забили тревогу из-за подозрительной активности сердца малыша.

видео дня

"Незамедлительно на хирургический стол" , - эти слова стреляют у меня в голове уже несколько дней. Прихожу я на обычную беременную процедуру — КТГ. Малыш пинается, активный, я лежу, кайфую, думаю: "Ну вот, всё отлично".И тут в кабинет заходит первая медсестра с лицом напуганной сельди. За ней — вторая, с открытым ртом, как будто только что увидела инопланетянина. Третья вообще входила уже так, будто один глаз несла отдельно в руке", - пишет у себя в телеграмме запроданка.

Тодоренко про ребенка
Тодоренко про ребенка / Скриншот Телеграм

По ее словам медсестры начали перешептываться и врач добавил, что у ребенка возможная гипоксия. "И всё, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива. А я, между прочим, уже почти на 42-й неделе беременности. За это время тревог накопилось, мама дорогая, на целый роман. Короче, вариантов было немного: госпитализация и хирургический стол или доп проверки в течении дня", - написала она.

Позже она проконсультировалась у еще одного врача и оказалось, что Тодоренко просто нужно было сходить в уборную. "Причиной "кошмара" был полный мочевой пузырь и то, что я была голодна.Как только поела и, простите, сходила в уборную — показатели КТГ вернулись в норму. Сердечко малыша снова звучит ровно и спокойно, и больше не пугает ни врачей, ни — самое главное — меня, и без того тревожную в ожидании", - добавляет она.

Тодоренко про ребенка
Тодоренко про ребенка / Скриншот Телеграм

Личная жизнь Регины Тодоренко

Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей и сейчас в ожидании третьего ребенка. В СМИ часто появляются слухи о том, что супруги ссорятся из-за непростого характера Топалова.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

