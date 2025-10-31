Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

Настя Каменских решилась на экстремальное похудение.

Настя Каменских села на строгую диету / фото: instagram.com, Настя Каменских

Украинская известная певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, обеспокоила своих поклонников. В своем Instagram она поделилась свежим фото и заявила, что отказалась от еды на целую неделю.

На фотографии Настя Каменских появилась в домашней обстановке. Знаменитость продемонстрировала свою форму в белой пижаме с цветочным принтом, которая оголяла ее живот. Настя подписала фотографию на испанском языке и объяснила, что с ней сейчас происходит.

"Я прошла половину своих 7 дней без еды. Я чувствую невероятную энергию и безграничную благодарность за этот опыт", — сообщила Каменских.

Настя Каменских - фигура / фото: instagram.com, Настя Каменских

Поклонники были очень удивлены такими экстремальными практиками певицы. Многие высказали мнение, что не смогли бы прожить целую неделю без еды.

"Реально 7 дней вообще ничего не ела? Жестко"

"Куда отправить вам еду?"

"А теперь язык на украинском даже не поворачивается: то испанский, то английский"

Настя Каменских - как похудела / фото: instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских - скандал

Вокруг певицы Насти Каменских разразился скандал после ее выступления в Майами. Во время концерта артистка исполнила свои русскоязычные песни и обратилась к публике на языке страны-агрессора.

После этого украинцы начали массово призывать ювелирный бренд "Золотой век" расторгнуть контракт с певицей. В конце концов компания приняла решение досрочно прекратить сотрудничество с Каменских

Настя Каменских / инфографика: Главред

Раньше Главред сообщал, что известная певица Настя Каменских поделилась с подписчиками, как она подбирает одежду. На кадрах Каменских позировала в белой прозрачной блузке и коричневой юбке с пайетками, также образ она дополнила туфлями на каблуке и бежевой сумкой.

Также украинская известная ведущая Янина Соколова считает, что певица Настя Каменских должна объяснить свою позицию. Соколова осудила поступок Каменских и ее мужа Потапа и заявила, что они давно не привязаны к Украине.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

