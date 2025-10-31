Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

Вы узнаете:
Украинская известная певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, обеспокоила своих поклонников. В своем Instagram она поделилась свежим фото и заявила, что отказалась от еды на целую неделю.
На фотографии Настя Каменских появилась в домашней обстановке. Знаменитость продемонстрировала свою форму в белой пижаме с цветочным принтом, которая оголяла ее живот. Настя подписала фотографию на испанском языке и объяснила, что с ней сейчас происходит.
"Я прошла половину своих 7 дней без еды. Я чувствую невероятную энергию и безграничную благодарность за этот опыт", — сообщила Каменских.
Поклонники были очень удивлены такими экстремальными практиками певицы. Многие высказали мнение, что не смогли бы прожить целую неделю без еды.
"Реально 7 дней вообще ничего не ела? Жестко"
"Куда отправить вам еду?"
"А теперь язык на украинском даже не поворачивается: то испанский, то английский"
Настя Каменских - скандал
Вокруг певицы Насти Каменских разразился скандал после ее выступления в Майами. Во время концерта артистка исполнила свои русскоязычные песни и обратилась к публике на языке страны-агрессора.
После этого украинцы начали массово призывать ювелирный бренд "Золотой век" расторгнуть контракт с певицей. В конце концов компания приняла решение досрочно прекратить сотрудничество с Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
