Не могли разойтись: известная блогерша созналась, стала ли разлучницей Холостяка

Александра Терена и Инну Белень могла разлучить Елена Мандзюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень, Елена Мандзюк

Елена Мандзюк рассказала о своих отношениях с Александром Тереном

Почему закончились отношения холостяка и Ирины Белень

Украинская блогерша Елена Мандзюк откровенно ответила на предположения о том, что она стала причиной расставания ветерана Александра Терена с победительницей проекта "Холостяк-13" Инной Белень. Об этом она рассказала на интервью YouTube-каналу Василия Тимошенко.

Мандзюк объяснила, что она давно близко связана с Александром Тереном, однако не вмешивалась в его отношения с девушками.

Елену Мандзюк подозревают в отношениях с Александром Тереном / фото: instagram.com, Елена Мандзюк

"У нас с Сашей очень классные отношения. И они очень чистые. Я могу сказать, что бесконечно его уважаю и люблю. И это очень взаимно. Мы прошли много непростых ситуаций и продолжаем проходить их вместе. О чем-то больше рассказать - мне не о чем", - рассказала Елена.

Елена Мандзюк отметила, что не хотела афишировать свои отношения с Александром Тереном, однако ей пришлось "выйти из тени", чтобы защитить его. Блогера возмутило количество спекуляций и ложной информации, которую распространяют о ветеране. В то же время она отвергла обвинения в том, что стала причиной окончания отношений Александра и Инны.

Елена Мандзюк рассказала об отношениях с Тереном / фото: instagram.com, Елена Мандзюк

"Смотри, я на отношения Саши с девушками абсолютно никак не влияла. Это 100%. На участие в программе, на общение с Инной или с кем-то другим я никогда не влияла. Я просто с Сашей тесно дружу, общаюсь", - утверждает Лена.

Ранее Главред сообщал, что ветеран и бывший главный герой проекта "Холостяк" Александр Терен открыл тайну своей личной жизни и намекнул, какие отношения он имеет со скандальной блогершей Еленой Мандзюк. Он намекнул, что между ними может быть нечто большее, чем дружба.

Также украинский блогер Елена Мандзюк рассказала, что получила травму во время похода в горы. Елена рассказала, что во время прохождения особенно крутой и каменистой дорожки она потеряла равновесие, и упала вместе с 15-килограммовым рюкзаком вниз.

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. За полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

