Единственный известный случай: жена Павлика раскрыла диагноз сына звезды

Катерина Репьяхова пояснила, что дело в уникальной мутации.

Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала в своем Instagram, с какими проблемами со здоровьем борется их сын Михаил. Малышу поставили редкий диагноз, который делает его уникальным в мире.

Екатерина Репьяхова ответила на вопросы поклонников относительно успехов терапии Михасика и раскрыла, что именно вызывает проблемы в развитии сына звезды. По словам жены Павлика, у ребенка нашли редкую генетическую мутацию, которая влияет на передачу сигналов в мозге.

Михаил Павлик - диагноз / фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

"У Михасика обнаружено очень редкое генетическое изменение, которое влияет на передачу сигналов в мозге. Существуют общие диагнозы, например РАС, но наш случай отличается тем, что есть конкретный механизм - поломка в определенном гене. Поэтому существует целевая терапия, которая не просто помогает извне, а обеспечивает мозг тем, чего ему не хватает для правильной работы", - рассказала Репьяхова.

Екатерина призналась, что для улучшения состояния сына они с Виктором решились на индивидуальную терапию, ведь случай Михаила уникальный в мире.

Михаил Павлик - генетическая мутация / фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

"Сейчас в мире описано примерно 60-70 людей с мутациями одного редкого типа. Но именно в нашем случае, где мутация находится на "шве" гена, подобный случай пока известен только один - наш Михасик. Поэтому терапия, которую мы используем, очень специфическая и индивидуальная", - пояснила Екатерина.

Что произошло с сыном Виктора Павлика

Миша не является нормотипичным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Когда мальчику исполнилось три года, родители не замечали никакого прогресса, хотя постоянно уделяли ему внимание и занимались развитием.

Виктор Павлик с женой и сыном Михаилом / фото: instagram.com, Екатерина Репьяхова

Ранее Екатерина Репьяхова даже проходила ДНК-тест, чтобы выяснить возможные причины задержки речи у сына. Врач-невролог, к которой Екатерина уже обращалась ранее, заверила, что наследственных заболеваний у мальчика не обнаружено.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Мария". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

