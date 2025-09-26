Единственный известный случай: жена Павлика раскрыла диагноз сына звезды

Вы узнаете:
- Что случилось с сыном Виктора Павлика
- Какое лечение он получает
Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала в своем Instagram, с какими проблемами со здоровьем борется их сын Михаил. Малышу поставили редкий диагноз, который делает его уникальным в мире.
Екатерина Репьяхова ответила на вопросы поклонников относительно успехов терапии Михасика и раскрыла, что именно вызывает проблемы в развитии сына звезды. По словам жены Павлика, у ребенка нашли редкую генетическую мутацию, которая влияет на передачу сигналов в мозге.
"У Михасика обнаружено очень редкое генетическое изменение, которое влияет на передачу сигналов в мозге. Существуют общие диагнозы, например РАС, но наш случай отличается тем, что есть конкретный механизм - поломка в определенном гене. Поэтому существует целевая терапия, которая не просто помогает извне, а обеспечивает мозг тем, чего ему не хватает для правильной работы", - рассказала Репьяхова.
Екатерина призналась, что для улучшения состояния сына они с Виктором решились на индивидуальную терапию, ведь случай Михаила уникальный в мире.
"Сейчас в мире описано примерно 60-70 людей с мутациями одного редкого типа. Но именно в нашем случае, где мутация находится на "шве" гена, подобный случай пока известен только один - наш Михасик. Поэтому терапия, которую мы используем, очень специфическая и индивидуальная", - пояснила Екатерина.
Что произошло с сыном Виктора Павлика
Миша не является нормотипичным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. Когда мальчику исполнилось три года, родители не замечали никакого прогресса, хотя постоянно уделяли ему внимание и занимались развитием.
Ранее Екатерина Репьяхова даже проходила ДНК-тест, чтобы выяснить возможные причины задержки речи у сына. Врач-невролог, к которой Екатерина уже обращалась ранее, заверила, что наследственных заболеваний у мальчика не обнаружено.
Ранее Главред сообщал, что шоумен Анатолий Анатолич задал певцу Виктору Павлику каверзный вопрос: с кем из украинских звезд он бы хотел поехать в отпуск. Павлик ответил на вопрос и рассказал, почему на самом деле опасается Наталью Могилевскую.
Также жена Виктора Павлика рассказала об успехах в развитии младшего сына звезды Михаила. Екатерина Репьяхова поделилась фотографиями, которые демонстрируют усилия родителей в возвращении сына к нормальной жизни и продемонстрировала успехи ребенка.
О персоне: Виктор Павлик
Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Мария". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
